Bolo to dobré stretnutie, hodnotí Witkoffa u Putina Trump. Čo bude ďalej? Neviem. Na tango sú potrební dvaja

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že utorkové stretnutie jeho dvoch vyslancov s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom bolo celkom dobré, nie je však podľa neho jasné, čo sa bude diať ďalej. Zvláštny splnomocnenec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner mali zo schôdzky v Kremli dojem, že Rusi veľmi stoja o dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, dodal Trump. Podrobnosti o priebehu rokovaní neoznámil. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AFP.

03.12.2025 23:53
Witkoff a Kushner sa majú vo štvrtok v Miami na Floride stretnúť s hlavným vyjednávačom Ukrajiny Rustemom Umerovom k ďalším rokovaniam o prípadnej mierovej dohode, informovala dnes večer agentúra AP s odvolaním sa na vysoko postaveného predstaviteľa americkej administratívy, ktorý s AP hovoril pod podmienkou zachovania anonymity.

„Chcel by tú vojnu ukončiť,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu na adresu Putina, na rozkaz ktorého ruská armáda vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu. Vzápätí podľa AFP dodal, že aspoň taký dojem mali Witkoff a Kushner zo stretnutia v Kremli. „Uvidíme, či k tomu dôjde,“ povedal Trump k možnej dohode o ukončení konfliktu.

„Čo z toho stretnutie vzíde, to vám nepoviem, pretože na tango sú potrební dvaja,“ povedal Trump bez toho, aby priblížil podrobnosti o priebehu rokovaní.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes poprel, že by Putin americký mierový plán pre Ukrajinu priamo zamietol. Moskva podľa Putinovho hovorcu predpokladá, že Američania – rovnako ako Rusi – z utorkového rokovania amerických zástupcov v Kremli nezverejnia podrobnosti. Putinov poradca Jurij Ušakov po utorkovom takmer päťhodinovom rokovaní novinárom povedal, že Rusko a USA nedospeli ku kompromisu a dohode sa nepriblížili, ale ani nevzdialili. Peskov dnes tiež vyhlásil, že rusko-amerických rokovaní bude toľko, koľko ich bude potrebných na dosiahnutie mieru.

Rusko okrem iného požaduje, aby mu pripadol celý Donbas na východe Ukrajiny, hoci celý tento región nekontroluje. Kyjev takúto požiadavku odmieta.

