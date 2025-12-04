Pravda Správy Svet Paríž a Peking hľadajú spoločnú reč: rokujú o Ukrajine aj obchode. Naša spolupráca je rozhodujúca, vyhlásil Macron

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Rokovali o posilnení obchodných väzieb či o vojne na Ukrajine, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Emmanuel Macron, Si Ťin-pching, Čína, Francúzsko Foto: ,
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) počas štátnej návštevy Veľkej siene ľudových zhromaždení v Pekingu 4. decembra 2025.
Podľa Macrona musia Francúzsko a Čína prekonať svoje rozdiely. „Niekedy existujú rozdiely, ale je našou zodpovednosťou ich prekonať pre vyššie dobro,“ uviedol francúzsky prezident. Jeho čínsky náprotivok zas vyhlásil, že Peking je ochotný spolupracovať s Parížom na „stabilizácii komplexného strategického partnerstva medzi Čínou a Francúzskom“.

Macron sa v Pekingu stretol s čínskym prezidentom
Prezidenti rokovali taktiež o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. „Musíme naďalej pracovať na mieri a stabilite vo svete, na Ukrajine a v ďalších regiónoch postihnutých vojnou. Naša schopnosť spolupracovať je rozhodujúca,“ uviedol francúzsky prezident.

Macron pricestoval do Číny po štvrtýkrát od roku 2017. S čínskym prezidentom sa naposledy osobne stretli na okraji summitu G20 v Brazílii v novembri 2024. Macron sa počas svojej trojdňovej návštevy stretne aj s predsedom Národného ľudového kongresu Čao Le-ťim a čínskym premiérom Li Čchiangom.

Prezidenti v rámci programu v piatok odletia do mesta Čcheng-tu v provincii S'-čchuan v strednej Číne, kde sa nachádza Centrum na ochranu pandy obrovskej. Súčasťou francúzskej delegácie sú aj zástupcovia spoločností Airbus, Alstom či banky BNP Paribas.

