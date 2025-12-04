Európa sa obáva najhoršieho. Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké

Zistenia prieskumu, založené na vzorke takmer 10-tisíc ľudí z deviatich krajín EÚ, boli zverejnené viac než tri a pol roka po začiatku konfliktu, ktorý vyvolala ruská invázia na Ukrajinu z roku 2022, a v čase obáv, že vojna by sa mohla rozšíriť.
AFP pripomenula, že francúzsky generál Fabien Mandon v novembri upozornil, že Rusko sa pripravuje na novú vojenskú konfrontáciu. Ruský prezident Vladimir Putin zasa v utorok pohrozil, že ak Európa chce vojnu, „sme pripravení hneď teraz“.
Štúdia inštitútu Cluster 17 sa uskutočnila koncom novembra na vzorke 9553 ľudí z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska. V každej krajine bolo viac ako 1000 respondentov.
Prieskum ukázal, že 51 percent respondentov sa domnieva, že existuje „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“ riziko, že by Rusko mohlo v nasledujúcich rokoch viesť vojnu s ich krajinou.
Strach z otvoreného konfliktu s Ruskom sa líšil: v Poľsku, ktoré hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, považovalo toto riziko za vysoké alebo veľmi vysoké až 77 percent respondentov. Vo Francúzsku však toto číslo kleslo na 54 percent a v Nemecku na 51 percent. Medzitým až 65 percent talianskych respondentov považovalo riziko vojnového konfliktu za nízke alebo neexistujúce.
Veľká väčšina opýtaných, 81 percent, uviedla, že v nasledujúcich rokoch je malá alebo žiadna šanca na vojnu s Čínou.
V čase, keď sa v Európe zintenzívňuje diskusia o vojenskej službe, respondenti vyjadrili pochybnosti o schopnostiach svojich ozbrojených síl proti ruskej armáde.
Šesťdesiatdeväť percent uviedlo, že ich krajina by sa „vôbec“ alebo „pravdepodobne“ nedokázala brániť voči ruskej agresii. Vo Francúzsku – jedinej krajine v prieskume, ktorá má jadrové zbrane – boli respondenti najmenej pesimistickí: 44 percent z nich verí, že ich krajina je „celkom“ alebo „dosť“ schopná sa brániť.Čítajte viac Ukrajina dá na obranu viac ako štvrtinu HDP. Rozpočet ráta s vojnou počas celého budúceho roku
Na opačnom konci tabuľky boli Belgičania, Taliani a Portugalci, ktorí vo veľkej miere veria – s 87 percentami, 85 percentami a 85 percentami –, že ich krajiny nie sú schopné brániť sa.
Z prieskumu vyplýva, že najbezprostrednejšou hrozbou pre európsku verejnosť zostáva terorizmus – 63 percent respondentov v deviatich krajinách zahrnutých do prieskumu považovalo riziko otvorenej vojny s „teroristickými“ skupinami za „vysoké“ alebo „veľmi vysoké.“