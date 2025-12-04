Pravda Správy Svet Európa sa obáva najhoršieho. Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké

Európa sa obáva najhoršieho. Väčšina občanov EÚ považuje riziko vojny s Ruskom za vysoké

Väčšina občanov vybraných deviatich krajín EÚ vníma riziko vypuknutia vojny medzi členmi EÚ a Ruskom ako vysoké. Vyplýva to z prieskumu nezávislého inštitútu Cluster 17, ktorý bol uverejnený vo štvrtok vo francúzskom časopise Le Grand Continent citovanom agentúrou AFP.

04.12.2025 08:25
debata (7)
NATO je v Pobaltí na frontovej línii hybridnej vojny s Ruskom
Video
Severoatlantická aliancia spustila v januári v Baltskom mori operáciu Baltic Sentry zameranú na ochranu kritickej infraštruktúry, ako sú podmorské káble, ktoré sa môžu byť cieľom ruských útokov. Zdroj: NATO

Zistenia prieskumu, založené na vzorke takmer 10-tisíc ľudí z deviatich krajín EÚ, boli zverejnené viac než tri a pol roka po začiatku konfliktu, ktorý vyvolala ruská invázia na Ukrajinu z roku 2022, a v čase obáv, že vojna by sa mohla rozšíriť.

AFP pripomenula, že francúzsky generál Fabien Mandon v novembri upozornil, že Rusko sa pripravuje na novú vojenskú konfrontáciu. Ruský prezident Vladimir Putin zasa v utorok pohrozil, že ak Európa chce vojnu, „sme pripravení hneď teraz“.

Štúdia inštitútu Cluster 17 sa uskutočnila koncom novembra na vzorke 9553 ľudí z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Poľska, Portugalska, Chorvátska, Belgicka a Holandska. V každej krajine bolo viac ako 1000 respondentov.

Tusk: Európa je silnejšia ako Rusko. Je schopná vyhrať nad Moskvou akúkoľvek konfrontáciu
Video

Prieskum ukázal, že 51 percent respondentov sa domnieva, že existuje „vysoké“ alebo „veľmi vysoké“ riziko, že by Rusko mohlo v nasledujúcich rokoch viesť vojnu s ich krajinou.

Strach z otvoreného konfliktu s Ruskom sa líšil: v Poľsku, ktoré hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, považovalo toto riziko za vysoké alebo veľmi vysoké až 77 percent respondentov. Vo Francúzsku však toto číslo kleslo na 54 percent a v Nemecku na 51 percent. Medzitým až 65 percent talianskych respondentov považovalo riziko vojnového konfliktu za nízke alebo neexistujúce.

Veľká väčšina opýtaných, 81 percent, uviedla, že v nasledujúcich rokoch je malá alebo žiadna šanca na vojnu s Čínou.

Čo je NATO? Sloboda, demokracia, podpora Ukrajiny...
Video
Severoatlantická aliancia vznikla pred viac ako 75. rokmi, 4. apríla 1949. Slovensko je členom NATO 20 rokov, od 29. marca 2004. Zdroj: NATO

V čase, keď sa v Európe zintenzívňuje diskusia o vojenskej službe, respondenti vyjadrili pochybnosti o schopnostiach svojich ozbrojených síl proti ruskej armáde.

Šesťdesiatdeväť percent uviedlo, že ich krajina by sa „vôbec“ alebo „pravdepodobne“ nedokázala brániť voči ruskej agresii. Vo Francúzsku – jedinej krajine v prieskume, ktorá má jadrové zbrane – boli respondenti najmenej pesimistickí: 44 percent z nich verí, že ich krajina je „celkom“ alebo „dosť“ schopná sa brániť.

Russia Ukraine War Čítajte viac Ukrajina dá na obranu viac ako štvrtinu HDP. Rozpočet ráta s vojnou počas celého budúceho roku

Na opačnom konci tabuľky boli Belgičania, Taliani a Portugalci, ktorí vo veľkej miere veria – s 87 percentami, 85 percentami a 85 percentami –, že ich krajiny nie sú schopné brániť sa.

Z prieskumu vyplýva, že najbezprostrednejšou hrozbou pre európsku verejnosť zostáva terorizmus – 63 percent respondentov v deviatich krajinách zahrnutých do prieskumu považovalo riziko otvorenej vojny s „teroristickými“ skupinami za „vysoké“ alebo „veľmi vysoké.“

Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #EÚ #Moskva #Rusko #vojna #Európa #Európania #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"