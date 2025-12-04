Putin nesúhlasí. Odmietol kľúčovú časť amerického návrhu pre Ukrajinu

Podľa neho Rusko prevezme kontrolu nad Donbasom na východe Ukrajiny vojenskými alebo inými prostriedkami, napísala agentúra Reuters. Územia, ktoré kontroluje Ukrajina, buď opustia ukrajinskí vojaci, alebo ich Rusko obsadí vojenskou silou, dodal šéf Kremľa. Putin podľa ruského denníka Kommersant hovoril v indickej televízii nielen o ovládnutí Donbasu, teda Doneckej a Luhanskej oblasti, ale aj o „Novorusku“, čo je výraz, ktorý ruskí politici používajú pre ďalšie územia na juhovýchode Ukrajiny, kde Rusko čiastočne okupuje Chersonskú a Záporožskú oblasť.
Putin prvýkrát komentoval svoje rokovania s americkými zástupcami v rozhovore pre televíznu stanicu India Today pred dvojdňovou návštevou Indie, ktorú dnes začína. Z rozhovoru už boli zverejnené úryvky, celé znenie má byť odvysielané o 16:30 SEČ, uviedol Kommersant na svojom webe.
Osobitný splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff a poradca Jared Kushner rokovali v utorok v Moskve s Putinom takmer päť hodín. Dnes sa majú na Floride stretnúť s hlavným vyjednávačom za Ukrajinu Rustemom Umerovom k ďalším rozhovorom o prípadnej mierovej dohode s Ruskom.
Kremeľ po Putinovej schôdzke s americkými predstaviteľmi uviedol, že stretnutie neviedlo ku kompromisu ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine. Trump v stredu vyhlásil, že stretnutie jeho dvoch vyslancov s ruským prezidentom bolo „celkom dobré“, ale podľa neho nie je jasné, čo bude nasledovať, pretože „na tanec sú potrební dvaja“.
Putin poznamenal, že návrhy, s ktorými americkí vyjednávači prišli do Moskvy, vychádzali z toho, čo dohodol s Trumpom počas ich stretnutia na Aljaške. Schôdzku s americkou delegáciou označil za nevyhnutnú a veľmi užitočnú, dodala agentúra Reuters.
Ruská taktika vojny - totálne spálená zem. Zábery mesta Časiv Jar pripomínajú apokalyptické výjavy.
Rokovanie s Američanmi trvalo päť hodín, pretože bolo potrebné prerokovať prakticky všetkých 28 bodov Trumpovho návrhu jeden po druhom. Američania týchto 28 bodov rozdelili do štyroch balíkov, z ktorých každý sa posudzoval osobitne, uviedol šéf Kremľa. Rusko s niektorými bodmi nesúhlasí, ale bolo by predčasné hovoriť o konkrétnych výhradách, pretože by to mohlo narušiť Trumpovu snahu o dosiahnutie konsenzu v ukrajinskej otázke. Európa by sa mala zapojiť do urovnania konfliktu na Ukrajine, a nie mu prekážať, dodal Putin podľa Kommersantu.
Ukrajina sa za pomoci Západu bráni štvrtý rok ruskej agresii v najkrvavejšom konflikte v Európe od druhej svetovej vojny, ktorý Putin rozpútal vo februári 2022 rozkazom na vpád ruských vojsk do susednej krajiny. Rusko ovláda viac ako 19 percent rozlohy Ukrajiny, teda 115 600 kilometrov štvorcových, čo je o jeden percentuálny bod viac než pred dvoma rokmi, poznamenala nedávno agentúra Reuters. Dodala však, že aj podľa ukrajinských analytikov ruské vojská tento rok dosahujú najrýchlejší postup od roku 2022. Ruské jednotky však dosiaľ nedobyli celý Donbas, kde sa Kyjev nechce vzdať pásu opevnení chrániacich zostávajúce veľké mestá kontrolované Ukrajinou, teda Kramatorsk a Slovjansk.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že po „pomerne dobrom“ rokovaní jeho vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom je cesta k mieru na Ukrajine nejasná. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.
„Myslím si, že včera mali pomerne dobré stretnutie s prezidentom Putinom. Čo bude výsledkom tohto stretnutia? Neviem vám povedať, pretože na tango sú potrební dvaja,“ odpovedal Trump novinárom v oválnej pracovni Bieleho domu.
„Chcel by ukončiť vojnu. Taký bol ich dojem,“ odpovedal Trump na otázku, či mali Witkoff a Kushner pocit, že Putin naozaj chce ukončiť takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine. „Mali veľmi silný dojem, že by rád uzavrel dohodu,“ doplnil americký prezident.