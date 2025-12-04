Pápež Lev XIV. prijal na osobnej audiencii prezidenta Pellegriniho

Prezident venoval pápežovi dary nesúce symboliku mieru, duchovného odkazu a slovenského tradičného umenia – holubicu mieru a drôtenú plastiku “Pútnici nádeje”.
Sklenená holubica mieru z dielne slovenskej sklárskej spoločnosti RONA v Lednických Rovniach v sebe skrýva hlboký význam – univerzálny symbol mieru, ktorý Svätý Otec neúnavne pripomína. Je vyrobená z krištálovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier – závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie. Práve tento dar je vyjadrením vďaky za mierotvorné poslanie pápeža a príspevku Svätej stolice k riešeniu vojen a napätí vo svete.
Drôtená plastika od Jozefa Šaba s názvom “Pútnici nádeje” je inšpirovaná logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva. Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu – ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr. Toto výnimočné dielo vyjadruje pohyb, spolupatričnosť a tiché gesto objatia a pripomína, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji.
Prezident počas stretnutia ukázal Svätému Otcovi i fotografie Tatranského ľadového dómu v srdci Vysokých Tatier, ktorého aktuálna podoba je poctou dvom pápežom – Františkovi a Levovi XIV. Originálny “ľadový chrám” predstavil Svätému Otcovi prezident SR ako symbol duchovného putovania Slovákov a ich úcty k nástupcovi sv. Petra. Pri tejto príležitosti ho zároveň srdečne pozval na návštevu Slovenska.
Pellegrini odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu v stredu (3. 12.). Na programe má ešte okrem iného rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom aj oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov. V rámci zahraničnej cesty tiež slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách a zúčastní sa na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne.