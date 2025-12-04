Pravda Správy Svet Počet obetí ničivých povodní v Ázii prekročil 1500, stovky ľudí sú nezvestné

Počet obetí ničivých povodní v Ázii prekročil 1500 a stovky ďalších ľudí sú stále nezvestné. Záchranári sa snažia dostať do oblastí, ktoré záplavy a zosuvy pôdy odrezali od okolia, napísala agentúra AP.

04.12.2025 12:59
Úrady potvrdili 837 obetí v Indonézii, 479 na Srí Lanke, 185 v Thajsku a tri v Malajzii. Veľa dedín v Indonézii a na Srí Lanke navyše zostáva pochovaných pod bahnom a troskami a v oboch krajinách je celkovo nezvestných 861 ľudí.

Tisíce obyvateľov v postihnutých oblastiach nemajú dostatok jedla ani prístup k pitnej vode. Záplavy a zosuvy pôdy zničili cesty i mosty, strhli telekomunikačné stĺpy a veľa komunít zostalo bez spojenia so svetom.

Tragédia, ktorá si v Indonézii vyžiadala najviac obetí, nasledovala po desiatkach rokov odlesňovania, ku ktorému prispela nekontrolovaná výstavba, ťažba a výsadba palmových plantáží. Teraz silnejú výzvy, aby vláda začala konať.

„Potrebujeme, aby vláda prešetrila a napravila správu lesov,“ povedal AP Rangga Adiputra, 31-ročný indonézsky učiteľ, ktorého dom v provincii Západná Sumatra zmietol zosuv pôdy. Prispela k nemu erózia na kopcoch nad jeho dedinou na okraji mesta Padang, kde prebiehala nelegálna ťažba dreva. „Nechceme, aby sa táto katastrofa opakovala,“ dodal.

