Británia oznámila nové sankcie proti Rusku pre útok novičokom v roku 2018

Toto oznámenie sa objavilo po prezentácii správy o smrti britskej občianky Dawn Sturgessovej, ktorá zomrela v dôsledku pokusu o atentát na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa.
Spojené kráľovstvo súčasne oznámilo nové kolo sankcií proti Rusku, ktoré sa zameriavajú na vojenskú rozviedku (GRU) „v celom rozsahu“ – týkajú sa 11 „aktérov“, ktorí podľa Londýna stoja za nepriateľskou činnosťou sponzorovanou ruským štátom.
„GRU, ruská vojenská spravodajská služba, je teraz zo strany Spojeného kráľovstva sankcionovaná v celom rozsahu. Agenti GRU vykonávajú Putinove príkazy, snažia sa destabilizovať Ukrajinu a pokúšajú sa zasiať chaos a neporiadok v celej Európe,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.
Nové sankcie sa zameriavajú aj na ruských dôstojníkov kybernetickej spravodajskej služby – vláda tvrdí, že terčom ich kybernetických operácií bola dcéra Sergeja Skripaľa Julija.
V reakcii na spomínanú správu britský premiér Keir Starmer uviedol, že otravy v Salisbury šokovali národ a dnešné zistenia sú vážnou pripomienkou, ako sa Kremeľ stavia k ľudským životom.