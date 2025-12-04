Pravda Správy Svet Tusk žiada utajené rokovanie Sejmu o naliehavej bezpečnostnej informácii

Tusk žiada utajené rokovanie Sejmu o naliehavej bezpečnostnej informácii

Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že požiadal predsedu Sejmu Wlodzimierza Czarzastého o utajenie prvého bodu piatkového zasadnutia parlamentu. Zdôraznil, že ide o krok vzhľadom na povahu informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu. Tusk to uviedol na platforme X, informuje varšavský spravodajca TASR.

04.12.2025 14:44 , aktualizované: 15:11
Tusk ukázal ruské drony, ktoré prileteli do Poľska
Tusk uviedol, že počas tohto uzavretého rokovania prednesie naliehavú informáciu súvisiacu s bezpečnosťou Poľska. Podrobnosti o obsahu svojho vystúpenia nezverejnil.

Czarasty pre agentúru PAP potvrdil, že žiadosť od premiéra mu bola doručená. Rozhodnúť o nej má predsedníctvo Sejmu, ktoré zasadne vo štvrtok o 18.00 h a odmietol komentovať dôvody, ktoré viedli k žiadosti. „Samozrejme, som o všetkom informovaný, ale zasadnutie je tajné preto, aby sa to dalo prezentovať v tajnosti,“ povedal v tejto súvislosti.

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podľa PAP povedal, že predmetná informácia nesúvisi s vojenskou situáciou ale s bezpečnosťou vo veľmi praktickom spôsobe. Podľa jeho slov niet sa čoho obávať a k informácii treba pristúpiť s rozvahou a zodpovedne.

