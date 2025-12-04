Z ministra nacista? Objavili sa špekulácie, či "SS" na menovke Hegsetha bolo náhodné

Hegseth na začiatku zasadnutia vyjadril radosť z toho, že Trump premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny, všimla si agentúra AP a pripomenula, že oficiálne premenovať ministerstvo nemožno bez súhlasu Kongresu. USA tak teraz používajú súbežne označenie ministerstvo obrany aj ministerstvo vojny.
Na Hegsethovej menovke pritom názov funkcie minister vojny (Secretary of War) bolo napísané s dvoma úvodnými S, čo sa rýchlo stalo terčom posmeškov na sociálnych sieťach. Niektorí používatelia začali špekulovať, či uvedenie SS na Hegsethovej menovke bolo náhodné, poznamenal server HuffPost. Zároveň uviedol, že Hegsethovi sa podobná trápna situácia „nemohla stať v horšej chvíli“, keďže je teraz pod drobnohľadom kvôli útoku na venezuelské plavidlo v Karibiku. Ten armáda USA uskutočnila v rámci zásahov proti lodiam, ktoré podľa Washingtonu pašujú drogy. V minulosti minister tiež vzbudil kontroverzie kvôli tetovaniu jeruzalemského kríža, ktorý si niektorí spájajú s pravicovým extrémizmom, poznamenal server.
HuffPost uviedol, že sa obrátil na Biely dom so žiadosťou o spresnenie, či SS na menovke niekto napísal zámerne, alebo či išlo o preklep z nedbanlivosti, odpoveď však nedostal. Na sociálnych sieťach sa medzitým rozšírili rôzne žartovné príspevky, v ktorých sa napríklad objavuje teória, že to niekto zo zamestnancov vlády urobil zámerne, pretože ministra nemá v obľube.Čítajte viac Bezverec. Šéf Pentagonu ukázal arabské tetovanie, pobúril amerických moslimov
Trump začiatkom septembra podpísal nariadenie, ktorým ministerstvu obrany udelil druhotný názov ministerstvo vojny. Americké ministerstvo vojny založil v roku 1789 prezident George Washington. V roku 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roku 1949 bol úrad premenovaný na ministerstvo obrany.