Belgický premiér: Bez záruk od štátov EÚ urobím všetko proti skonfiškovaniu ruských aktív. Nevzali ich ani Hitlerovi

Belgický premiér Bart De Wever v rozhovore pre denník La Libre Belgique uviedol, že prehru Ruska vo vojne na Ukrajine považuje za ilúziu a dodal, že by to ani nebolo dobré, keby Moskva prehrala, lebo nie je žiaduce, aby bola nestabilita v krajine, ktorá vlastní jadrové zbrane. Reagoval na otázku ohľadom zmrazených ruských aktív.
"Tlak pri tejto otázke je neuveriteľný. Mám tím, ktorý na tom pracuje dňom i nocou. Bol by to pekný príbeh: vziať peniaze od zloducha, Putina, a dať ich tým dobrým, Ukrajine. Ale ukradnúť zmrazené aktíva inej krajiny, jej štátnych investičných fondov, to sa nikdy predtým nestalo. Ide o peniaze ruskej centrálnej banky. Ani počas druhej svetovej vojny neboli peniaze Nemecka skonfiškované.
Počas vojny sú štátne investičné fondy zmrazené. A na konci vojny sa musí porazený štát vzdať všetkých alebo časti týchto aktív, aby odškodnil víťazov. Ale kto naozaj verí, že Rusko na Ukrajine prehrá? Je to mýtus, úplná ilúzia. Nie je ani žiaduce, aby prehrali a aby v krajine, ktorá má jadrové zbrane, zavládla nestabilita.
A kto verí, že Putin pokojne prijme konfiškáciu ruských aktív? Moskva nám odkázala, že v prípade zabavenia budeme Belgicko a ja osobne pociťovať následky ‚naveky‘. To sa mi zdá byť dosť dlhá doba…
Rusko by tiež mohlo skonfiškovať niektoré západné aktíva: Euroclear má v Rusku 16 miliárd. Všetky belgické továrne v Rusku by tiež mohli byť zabavené. A čo ak by Bielorusko a Čína tiež skonfiškovali západné aktíva? Zvážili sme toto všetko? Nie, nezvážili. Pýtal som sa svojich európskych kolegov, či sú pripravení zdieľať riziká, ktoré znáša Belgicko. Iba Nemecko povedalo, že je pripravené tak urobiť… Bez tohto rozdelenia solidarity urobím všetko pre to, aby som túto záležitosť zablokoval. Všetko. Po tejto epizóde, ak dostanem po „16“ (pozn. sídlo belgického premiéra je na Rue de la Loi 16) nejakú medzinárodnú prácu, tak nanajvýš umývanie riadov…" podotkol Bart De Wever.
Americký prezident Donald Trump síce hovoril o „pomerne dobrom“ rokovaní svojich vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ale podotkol, že cesta k mieru na Ukrajine je nejasná, aj keď mu povedali o svojich dojmoch, že ruský prezident Vladimir Putin by vojnu chcel ukončiť a uzavrieť dohody.
K Ukrajincom Trump podotkol: „Viete, keď som bol na tomto úrade, hovoril som o tom, že nemajú karty. Povedal som im – vy nemáte žiadne karty. To bol čas na dohodu. Myslel som si, že to bol oveľa lepší čas na dohodu. Ale oni vo svojej ‚múdrosti‘ sa rozhodli, že to neurobia. Teraz stojí proti nim veľa vecí“.