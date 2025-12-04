Pravda Správy Svet Budeme so staršími autami chodiť na STK každý rok? Členské štáty EÚ rozhodli

Budeme so staršími autami chodiť na STK každý rok? Členské štáty EÚ rozhodli

Členské štáty EÚ sa dnes zhodli na tom, že technické kontroly vozidiel pre automobily staršie ako desať rokov sa budú naďalej konať každé dva roky a nie každý rok, ako navrhovala Európska komisia.

04.12.2025 18:09
Po rokovaní v Bruseli to uviedol odchádzajúci český minister dopravy Martin Kupka. Teraz sa očakáva, že svoju pozíciu k norme prijme aj Európsky parlament. Akonáhle sa tak stane, bude o konečnej podobe legislatívy môcť začať vyjednávanie medzi europarlamentom, Európskou komisiou a Radou EÚ, teda členskými štátmi.

Európska komisia tento rok v apríli navrhla úpravu pravidiel, ktoré sa týkajú bezpečnosti cestnej premávky a registrácie vozidiel. Zamýšľala pritom zaviesť okrem iného „ročné kontroly starších automobilov a dodávok a pokročilé metódy testovania emisií, ktoré by mali odhaliť vozidlá s vysokými emisiami, aby sa znížilo znečistenie jemnými časticami“. Ročné prehliadky sa podľa zámeru komisie mali týkať osobných a dodávkových vozidiel starších ako desať rokov.

S tým ale členské štáty EÚ, vrátane Českej republiky, nesúhlasili.

Podľa Kupku totiž dáta, ktoré majú štáty EÚ k dispozícii, neukazujú na to, že by zvyšovanie početnosti technických kontrol bolo potrebné a že by to znížilo množstvo dopravných nehôd.

„Nie sú to totiž v nadmernej miere autá staršie ako desať rokov, kvôli ktorých technickému stavu by dochádzalo k väčšiemu počtu dopravných nehôd,“ povedal český minister.

Najdôležitejšou správou dnešného dňa tak podľa Kupku je, že sa podarilo zabrániť skrátenej lehote pre technické kontroly vozidiel, pretože hrozilo, že by autá staršie ako desať rokov museli na technickú prehliadku každý rok. Tiež sa podľa neho podarilo posilniť ochranu pred podvodným stáčaním tachometrov.

Plán komisie počíta tiež so zavedením digitálneho osvedčenia o registrácii vozidla a uľahčením technických kontrol pre osoby dočasne sa zdržiavajúce v inej krajine únie.

Rozsah a početnosť technických kontrol štáty EÚ nemeniť nechcú. „Zostáva zachovaná aj súčasná výnimka, ktorá vylučuje z kontrol motocykle,“ uviedla Rada EÚ.

