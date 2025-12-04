Trump po pár týždňoch ustupuje Putinovi a zjemňuje sankcie voči Lukoilu

USA uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti v októbri v snahe obmedziť príjmy Ruska pri financovaní vojny na Ukrajine. Najnovšie zmiernenie sankcií platí do 29. apríla 2026, uvádza sa v príspevku na webovej stránke amerického ministerstva financií.
Čerpacím staniciam Lukoilu mimo Ruska to umožňuje naďalej obsluhovať zákazníkov, zároveň to bráni toku peňazí späť do Ruska. Ministerstvo financií uviedlo, že predĺžilo povolenie s cieľom „zmierniť škody pre spotrebiteľov a dodávateľov, ktorí sa snažia uzatvárať bežné transakcie“ s maloobchodnými čerpacími stanicami patriacich Lukoilu.
Lukoil má približne 200 čerpacích staníc v amerických štátoch New Jersey, Pensylvánia a New York. Fínsky prevádzkovateľ asi 430 čerpacích staníc Teboil, ktorý vlastní Lukoil, minulý mesiac oznámil, že bude postupne ukončovať svoju prevádzku, pretože sa mu míňa palivo.Čítajte viac Skončia Fíni ‘na suchu‘? V najbližších dňoch tam zavrú 430 čerpačiek
Lukoil je tiež popredným maloobchodným hráčom v Moldavsku a Bulharsku, prevádzkuje približne 600 čerpacích staníc v Turecku a viac ako 300 v Rumunsku.