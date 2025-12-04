Pravda Správy Svet Trump po pár týždňoch ustupuje Putinovi a zjemňuje sankcie voči Lukoilu

Trump po pár týždňoch ustupuje Putinovi a zjemňuje sankcie voči Lukoilu

Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa vo štvrtok pozastavila niektoré sankcie voči ruskému energetickému gigantu Lukoil a jeho čerpacie stanice mimo Ruska môžu pokračovať v prevádzke. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

04.12.2025 18:47
Bulgaria Lukoil Foto: ,
Osoba kráča v blízkosti čerpacej stanice Lukoil v Sofii v Bulharsku v utorok 28. októbra 2025.
debata

USA uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti v októbri v snahe obmedziť príjmy Ruska pri financovaní vojny na Ukrajine. Najnovšie zmiernenie sankcií platí do 29. apríla 2026, uvádza sa v príspevku na webovej stránke amerického ministerstva financií.

Ďalší presný zásah. Ukrajina rozpútala ohnivú sériu útokov
Video

Čerpacím staniciam Lukoilu mimo Ruska to umožňuje naďalej obsluhovať zákazníkov, zároveň to bráni toku peňazí späť do Ruska. Ministerstvo financií uviedlo, že predĺžilo povolenie s cieľom „zmierniť škody pre spotrebiteľov a dodávateľov, ktorí sa snažia uzatvárať bežné transakcie“ s maloobchodnými čerpacími stanicami patriacich Lukoilu.

Lukoil má približne 200 čerpacích staníc v amerických štátoch New Jersey, Pensylvánia a New York. Fínsky prevádzkovateľ asi 430 čerpacích staníc Teboil, ktorý vlastní Lukoil, minulý mesiac oznámil, že bude postupne ukončovať svoju prevádzku, pretože sa mu míňa palivo.

teboil Čítajte viac Skončia Fíni ‘na suchu‘? V najbližších dňoch tam zavrú 430 čerpačiek

Lukoil je tiež popredným maloobchodným hráčom v Moldavsku a Bulharsku, prevádzkuje približne 600 čerpacích staníc v Turecku a viac ako 300 v Rumunsku.

Fico: Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ brať ropu a plyn
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Lukoil #protiruské sankcie #Donald Trump #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"