Dôležitá zmena v NATO. Škandinávci sa presúvajú pod americký Norfolk

„Vzhľadom na celosvetovú koordináciu našich protivníkov je nevyhnutné čo najviac posilniť euroatlantický priestor a upevniť našu prítomnosť na severe,“ povedal Grynkewich na strategickom veliteľstve NATO v belgickom meste Mons. Poznamenal, že Norfolk je strategickým mostom medzi Severnou Amerikou a Európou.
NATO už v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu upravilo svoje obranné plány. Aliancia tiež poukazuje na mocenské ambície Ruska v Arktíde a na úzku spoluprácu Moskvy s Pekingom.
„Čína financuje ruskú vojnu na Ukrajine," uviedol Grynkewich. Povedal tiež, že Rusko by sa mohlo pokúsiť podrobiť alianciu skúške. Uviedol k tomu, že už teraz NATO čelí hybridným výpadom, ako sú kybernetické útoky, nelegálne prelety dronov či sabotážne akcie. S týmito výpadmi je často spájané Rusko.
NATO má okrem Norfolku a Brunssumu ešte operačné veliteľstvo v talianskej Neapole, ktoré je zodpovedné za južné krídlo aliancie, uviedla DPA. Brunssum má potom na starosti východnú časť NATO vrátane Nemecka.