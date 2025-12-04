Pravda Správy Svet Dôležitá zmena v NATO. Škandinávci sa presúvajú pod americký Norfolk

Dôležitá zmena v NATO. Škandinávci sa presúvajú pod americký Norfolk

Severoatlantická aliancia kvôli aktuálnym hrozbám prevedie obranné plánovanie pre Dánsko, Švédsko a Fínsko z operačného veliteľstva v holandskom Brunssume do amerického Norfolku. Dnes to podľa agentúry DPA oznámil vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich. DPA poznamenala, že pod Norfolk už teraz spadajú Atlantik, Arktída, Grónsko, Island, Nórsko a Británia.

04.12.2025 19:17
Sídlo NATO v Bruseli
Sídlo NATO v Bruseli
„Vzhľadom na celosvetovú koordináciu našich protivníkov je nevyhnutné čo najviac posilniť euroatlantický priestor a upevniť našu prítomnosť na severe,“ povedal Grynkewich na strategickom veliteľstve NATO v belgickom meste Mons. Poznamenal, že Norfolk je strategickým mostom medzi Severnou Amerikou a Európou.

NATO už v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu upravilo svoje obranné plány. Aliancia tiež poukazuje na mocenské ambície Ruska v Arktíde a na úzku spoluprácu Moskvy s Pekingom.

„Čína financuje ruskú vojnu na Ukrajine,“ uviedol Grynkewich. Povedal tiež, že Rusko by sa mohlo pokúsiť podrobiť alianciu skúške. Uviedol k tomu, že už teraz NATO čelí hybridným výpadom, ako sú kybernetické útoky, nelegálne prelety dronov či sabotážne akcie. S týmito výpadmi je často spájané Rusko.

NATO má okrem Norfolku a Brunssumu ešte operačné veliteľstvo v talianskej Neapole, ktoré je zodpovedné za južné krídlo aliancie, uviedla DPA. Brunssum má potom na starosti východnú časť NATO vrátane Nemecka.

