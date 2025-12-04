Babiš vyriešil konflikt záujmov: Vzdám sa Agrofertu. Navždy. Premiérom sa stane v utorok

„Oceňujem jasný a zrozumiteľný spôsob, akým Andrej Babiš splnil našu dohodu a verejne oznámil spôsob riešenia svojho konfliktu záujmov. Rozhodol som sa, že do funkcie predsedu vlády ho preto vymenujem v utorok 9. decembra o 9.00 h. Rešpektujem tým výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu (ČR) a doterajší priebeh rokovaní o vzniku koaličnej vlády,“ napísal Pavel.
Babiš svoje riešenie predstavil vo videu, ktoré večer zverejnil na sociálnych sieťach. „Rozhodol som sa urobiť krok, o ktorom som si nikdy nemyslel, že urobím,“ začal popisovať šéf ANO, informuje iDnes.
A pokračoval: „Rozhodol som sa nenávratne sa vzdať firmy Agrofert, s ktorou už nebudem mať nič spoločné – už ju nikdy nebudem vlastniť, nebudem s ňou mať žiadne ekonomické vzťahy a nebudem s ňou v žiadnom kontakte. Tento krok, ktorý ďaleko presahuje požiadavky zákonov, pre mňa nebol jednoduchý, pretože svoju firmu som budoval takmer pol života a veľmi ma to mrzí aj kvôli tomu, že budem musieť odísť aj z miesta predsedu Nadácie Agrofert,“ uviedol.
Nevratným riešením je podľa Babiša prevedenie firmy do slepého trustového fondu. Babiš sa k tomu rozhodol v nadväznosti na v minulosti vznesené výhrady zo strany českých súdov a auditného orgánu Európskej komisie. „Preto som požiadal nezávislých odborníkov, aby vytvorili riešenie, ktoré bude zodpovedať českým a európskym právnym predpisom,“ povedal vo videu budúci premiér.
„Pravidlá fungovania obsiahnuté v štatúte fondu a osoba správcu trustového fondu zaistí nezávislú správu akcií Agrofertu a vylúči, že by som mal z akcií Agrofertu v budúcnosti akýkoľvek prospech. Nebudem teda beneficientom ani konečným vlastníkom. Rovnako tak moje deti ani manželka nebudú mať na Agrofert žiadny vplyv, ani nebudú čerpať.“ Jeho deťom sa firma vráti až po jeho smrti.Čítajte viac Pranie špinavých peňazí a daňový podvod. Babiš v premiérskom kresle francúzske vyšetrovanie nezastaví
Českého prezidenta ešte čaká posledné kolo neformálnych stretnutí s kandidátmi na členov budúcej Babišovej vlády za stranu Motoristi sebe. V pondelok avizoval schôdzku s Otom Klempířom, ktorý by sa mal stať ministrom kultúry, s Borisom Šťastným, ktorý by mal byť na čele nového ministerstva športu, prevencie a zdravia a ako posledný príde Filip Turek, ktorý je kandidátom na post šéfa rezortu životného prostredia. Ten chce prezidentovi vysvetliť všetky svoje kauzy, ktoré sa v posledných týždňoch v súvislosti s ním objavili v médiách. Pavel zastáva názor, že Turek by nemal byť členom vlády, ale chce si vypočuť jeho vysvetlenie.
Na Pražskom hrade vo štvrtok pokračovali neformálne konzultácie Petra Pavla s kandidátmi na členov vznikajúcej vlády. Prezident privítal nominantov na ministrov obrany, poľnohospodárstva a zahraničných vecí.
Pavel vo štvrtok pred začiatkom stretnutí zopakoval, že považuje za málo pravdepodobné, že by sa Filip Turek ministrom stal. V súvislosti s tým dodal, že by možno bolo vhodné, aby došlo ku kompetenčnej žalobe, o ktorej by rozhodol Ústavný súd ČR, čím by sa otázka miery zásahu prezidenta pri vzniku vlády vyriešila aj do budúcnosti. Babiš už avizoval, že kompetenčnú žalobu na Pavla podať nechce, lebo s ním chce udržiavať dobré vzťahy.