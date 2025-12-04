Pravda Správy Svet Pod dohľadom Trumpa. Rwanda a Kongo podpísali mierovú dohodu

Americký prezident Donald Trump a prezidenti Rwandy Paul Kagame a Konga Félix Tshisekedi dnes vo Washingtone podpísali mierovú dohodu, ktorá má ukončiť konflikt medzi oboma krajinami, píše agentúra AFP.

Prezident Donald Trump stojí s prezidentom Rwandy Paulom Kagameom a prezidentom Konžskej demokratickej republiky Felixom-Antoinom Tshisekedim v Inštitúte mieru Donalda J. Trumpa vo štvrtok 4. decembra 2025 vo Washingtone.
Dlhoročný konflikt vo východnom Kongu, kde konžská armáda bojuje proti ozbrojeným skupinám, z ktorých niektoré podporuje susedná Rwanda, je ďalším z významných konfliktov, ktoré sa Trumpova administratíva snaží urovnať.

