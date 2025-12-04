Dlhoročný konflikt vo východnom Kongu, kde konžská armáda bojuje proti ozbrojeným skupinám, z ktorých niektoré podporuje susedná Rwanda, je ďalším z významných konfliktov, ktoré sa Trumpova administratíva snaží urovnať.Čítajte viac Delenie Afriky sa neskončilo
Pod dohľadom Trumpa. Rwanda a Kongo podpísali mierovú dohodu
Americký prezident Donald Trump a prezidenti Rwandy Paul Kagame a Konga Félix Tshisekedi dnes vo Washingtone podpísali mierovú dohodu, ktorá má ukončiť konflikt medzi oboma krajinami, píše agentúra AFP.
Foto: SITA/AP, Evan Vucci