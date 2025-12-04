Pravda Správy Svet Ruský súd poslal fyzika na 21 rokov do väzenia za „vlastizradu“ či prípravu sabotáže

Ruský súd poslal fyzika na 21 rokov do väzenia za „vlastizradu“ či prípravu sabotáže

Moskovský súd poslal na 21 rokov do väzenia tridsaťštyriročného fyzika Arťoma Chorošilova, ktorého uznal vinným z vlastizrady, útoku na kritickú infraštruktúru, prípravy sabotáže a výroby výbušnín. Informoval o tom dnes nezávislý server Mediazona, podľa ktorého súd uložil Chorošilovi aj pokutu vo výške 700 000 rubľov (asi 7 900 eur). Vedec podobnú sumu poslal pred troma rokmi ukrajinským organizáciám.

04.12.2025 20:33
Úrady Chorošilova podľa Mediazóny obvinili z vlastizrady za poslanie takmer 700-tisíc rubľov ukrajinským nadáciám, ktoré podporujú ukrajinské ozbrojené sily. Tie teraz už štvrtým rokom bránia vlasť pred rozsiahlou ruskou vojenskou agresiou. K tejto časti obvinenia sa vedec priznal, píše portál. Chorošilov v novembri na súde povedal, že mnoho jeho príbuzných žije na Ukrajine, takže ruská invázia do tejto krajiny pre neho bola osobnou tragédiou.

Ďalej ho úrady obvinili z toho, že v auguste 2022 v spolupráci s neznámymi komplicmi spustil zo svojho počítača kybernetický DDoS útok na servery ruskej pošty. Pri DDoS útoku počítača ovládaných hackermi zahltí napadnutý server veľkým počtom otázok, a tým ho vyradí z prevádzky. Chorošilov na súde priznal, že si stiahol a spustil škodlivý program, ale argumentoval, že jeho účasť na konkrétnom útoku nebola preukázaná, uvádza Mediazona.

V Chorošilovom dome úrady objavili liadok, acetón alebo tekutinu na zapaľovanie a v jeho mobile fotografiu železničných koľají blízko vojenskej základne. Podľa obžaloby vedec spolu s neznámymi komplicmi plánoval zostaviť výbušné zariadenie a vykonať sabotáž, uviedla Mediazona. Fyzik popísal všetky nájdené látky ako domáce chemikálie a hnojivá, ktoré je možné kúpiť v akomkoľvek obchode, dodala Mediazona.

Chorošilov absolvoval Moskovský fyzikálno-technický inštitút (MFTI) a pracoval ako vedec v Ústave všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied, kde podľa médií skúmal vlastnosti materiálov pri nízkych teplotách. Sám vedec uvádza, že je spoluautorom 19 vedeckých prác publikovaných v prestížnych medzinárodných časopisoch.

