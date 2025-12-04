Ruský súd poslal fyzika na 21 rokov do väzenia za „vlastizradu“ či prípravu sabotáže

Úrady Chorošilova podľa Mediazóny obvinili z vlastizrady za poslanie takmer 700-tisíc rubľov ukrajinským nadáciám, ktoré podporujú ukrajinské ozbrojené sily. Tie teraz už štvrtým rokom bránia vlasť pred rozsiahlou ruskou vojenskou agresiou. K tejto časti obvinenia sa vedec priznal, píše portál. Chorošilov v novembri na súde povedal, že mnoho jeho príbuzných žije na Ukrajine, takže ruská invázia do tejto krajiny pre neho bola osobnou tragédiou.
Ďalej ho úrady obvinili z toho, že v auguste 2022 v spolupráci s neznámymi komplicmi spustil zo svojho počítača kybernetický DDoS útok na servery ruskej pošty. Pri DDoS útoku počítača ovládaných hackermi zahltí napadnutý server veľkým počtom otázok, a tým ho vyradí z prevádzky. Chorošilov na súde priznal, že si stiahol a spustil škodlivý program, ale argumentoval, že jeho účasť na konkrétnom útoku nebola preukázaná, uvádza Mediazona.Čítajte viac Ruský fyzik previedol obrancom Ukrajiny v prepočte asi 13 eur, za „terorizmus“ dostal neuveriteľný trest
V Chorošilovom dome úrady objavili liadok, acetón alebo tekutinu na zapaľovanie a v jeho mobile fotografiu železničných koľají blízko vojenskej základne. Podľa obžaloby vedec spolu s neznámymi komplicmi plánoval zostaviť výbušné zariadenie a vykonať sabotáž, uviedla Mediazona. Fyzik popísal všetky nájdené látky ako domáce chemikálie a hnojivá, ktoré je možné kúpiť v akomkoľvek obchode, dodala Mediazona.
Chorošilov absolvoval Moskovský fyzikálno-technický inštitút (MFTI) a pracoval ako vedec v Ústave všeobecnej fyziky Ruskej akadémie vied, kde podľa médií skúmal vlastnosti materiálov pri nízkych teplotách. Sám vedec uvádza, že je spoluautorom 19 vedeckých prác publikovaných v prestížnych medzinárodných časopisoch.