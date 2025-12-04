Pravda Správy Svet Američania „hrajú hry“. Spiegel: Macron varoval Zelenského pred zradou zo strany USA

Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa nemeckého časopisu Der Spiegel varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších európskych lídrov, že Spojené štáty môžu zradiť Ukrajinu a trvať na tom, aby odovzdala časti svojho územia Rusku aj bez bezpečnostných záruk. Der Spiegel má k dispozícii prepis dôverného telefonátu medzi Macronom, Zelenským, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil v pondelok. TASR o tom píše podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.

04.12.2025 21:22
Francúzsko, Ukrajina, Volodymyr Zelenskyj,... Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron odchádzajú z tlačovej konferencie v Elyzejskom paláci v Paríži v pondelok 17. novembra 2025.
„Je šanca, že USA zradia Ukrajinu v otázke územia bez jasných bezpečnostných záruk,“ uviedol Macron podľa časopisu. V pondelkovom telefonáte Merz varoval Zelenského, že americkí vyjednávači „hrajú hry“ a že by mal byť v najbližších dňoch „veľmi opatrný“. Merz narážal na vyslancov amerického prezidenta Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorí v utorok v Moskve rokovali so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Video

Svoje obavy počas telefonátu vyjadrili aj fínsky prezident Alexander Stubb a generálny tajomník NATO Mark Rutte. Stubb povedal, že „nemôžeme nechať Ukrajinu a Volodymyra samých s tými chlapíkmi“. Rutte zdôraznil, že „musíme Volodymyra chrániť“.

„Prezident sa takto nevyjadril,“ citoval Der Spiegel vyjadrenie Elyzejského paláca. „Nechcem komentovať údajné úniky informácií. O našej podpore pre Ukrajinu a intenzite našich rokovaní s americkou stranou nemôže byť pochýb,“ povedal hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Pascal Confavreux.

Washington v októbri predložil 28-bodový plán pre Ukrajinu, ktorý bol vypracovaný bez účasti európskych spojencov Kyjeva a obsahoval maximalistické požiadavky Moskvy. Nasledovala vlna diplomatických rokovaní, počas ktorých americkí a ukrajinskí vyjednávači viedli rozhovory v Ženeve a na Floride. Výsledkom bol aktualizovaný mierový plán, o ktorom Witkoff a Kushner v utorok diskutovali v Moskve.

