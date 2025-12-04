Izrael dostal od Eurovízie zelenú, krajiny už teraz ohlasujú bojkot

Účasť Izraela v súťaži Eurovízie sa stala terčom kritiky niektorých krajín kvôli izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy, kde Izrael viedol dva roky vojnu proti teroristickému hnutiu Hamas.
Írska verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť RTE uviedla, že sa budúceho ročníka Eurovízie nezúčastní, ani túto súťaž nebude vysielať s „ohľadom na otrasné straty na životoch v Gaze a prebiehajúcu humanitárnu krízu, ktorá naďalej ohrozuje životy mnohých civilistov“. Dodala, že je tiež hlboko znepokojená zabíjaním novinárov v Gaze a pokračujúcim odmietaním izraelských úradov umožniť medzinárodným novinárom prístup do Pásma Gazy.
Holandská rozhlasová a televízna spoločnosť AVROTROS dnes uviedla, že účasť Izraela v súťaži Eurovízie odporuje zodpovednosti, ktorú ona má ako verejnoprávna vysielacia spoločnosť.
Rovnako španielska verejnoprávna stanica RTVE uviedla, že odchádza z Eurovízie a že nebude vysielať finále jej budúceho ročníka, ktoré sa koná 16. mája vo Viedni, ani predchádzajúce semifinále.
Eurovízia, ktorá zdôrazňuje svoju politickú neutralitu, je považovaná za najsledovanejšiu hudobnú súťaž na svete. Tohtoročný 69. ročník vo švajčiarskom Bazileji sledovalo vyše 200 miliónov ľudí.
Španielsko už pred tohtoročným ročníkom požiadalo usporiadateľa súťaže EBU, aby sa o účasti Izraela v súťaži viedla debata kvôli situácii v Pásme Gazy. Naposledy z Eurovízie v roku 2022 EBU vylúčila Rusko, a to kvôli jeho vojenskej invázii na Ukrajinu.
Španielsko, ktoré sa súťaže Eurovízie zúčastňuje od roku 1961 a dvakrát ju vyhralo, patrí medzi päť krajín, ktoré najviac prispievajú do rozpočtu usporiadateľskej organizácie a ktorých účastníci tak postupujú automaticky do finále. Ďalšími sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Británia.Čítajte viac Rakúsky víťaz Eurovízie žiada ďalší ročník bez účasti Izraela. Pridal sa aj španielsky premiér. Nemôžu platiť dvojité štandardy, odkázal
EBU dnes schválila zmeny v systéme hlasovania súťaže, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivý priebeh a zabrániť tomu, aby bola zneužívaná na politické účely. Z toho niektorí vinili práve Izrael.
V rámci nových pravidiel sa v budúcom ročníku zníži na polovicu, teda na desať, počet hlasov, ktoré možno odoslať z jednej platobnej metódy. Do semifinále sa tiež prvýkrát od roku 2022 vráti profesionálna porota, ktorej hlas bude mať približne 50-percentnú váhu popri hlasoch divákov.