Zvýšenie náhrad sa odohralo nenápadne. Impulz vznikol v rozpočtovom výbore parlamentu. Väčšina jeho členov ho predložila ako pozmeňujúci návrh k schvaľovanému zákonu o štátnom rozpočte na rok 2026. „Náhrady výdavkov stúpnu poslancom z jedennásobku mesačného platu na jeho trojnásobok," poznamenal Obozrevateľ. V pléne sa už o tom vôbec nedebatovalo, pozmeňujúci návrh odsúhlasila väčšina zákonodarcov ako súčasť zákona o rozpočte.
Po novom trojnásobok bude dosahovať sumu okolo 200-tisíc hrivien, čo je v prepočte až viac ako 4-tisíc eur. Doteraz to vychádza 60-tisíc až 70-tisíc hrivien. „Napriek tomu, že poslanecké náhrady sa nepovažujú za plat, ich použitie sa nijako nekontroluje. Niektorí môžu minúť tieto peniaze na svoje parlamentné aktivity, iní si ich môžu nechať na osobné výdavky," podotkol Obozrevateľ.
S návrhom prišla poslankyňa Oleksandra Ustynová zo strany Holos (vládnucou stranou je Sluha národa). Svoju reakciu zatiaľ Obozrevateľu neposkytla, no server napísal s odvolaním na niektorých členov výboru, že návrh presadzovala agresívne.Čítajte viac Generál Řehka: Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Česka je Rusko, pri pive sa s nimi nedohodnete
Samotný plat sa poslancom valorizoval iba minimálne: od januára 2026 začnú zarábať mesačne viac o 60 eur, v prepočte to bude po zvýšení okolo 675 eur. Výška mesačného cestovného, ktoré im uhradí štát sa nemení: 7500 hrivien mesačne (niečo viac ako 150 eur). Podobne ako na Slovensku aj im štát platí poslaneckých asistentov. Tí, čo nemajú trvalé bydlisko v Kyjeve, môžu požiadať o finančnú kompenzáciu nájomného do výšky bezmála 20-tisíc hrivien (vyše 400 eur).
Obozrevateľ sa pozastavil nad tým, že kým pre poslancov sa nájde veľa peňazí, naopak, v rozpočte sa nepodarilo napríklad zvýšiť minimálnu mzdu ani na úroveň životného minima. To sa vypočítava zo základného spotrebiteľského koša, čiže z hlavných tovarov, ktoré si človek potrebuje kupovať (hlavne potraviny). Od budúceho roku minimálna mesačná mzda dosiahne len niečo viac ako 8600 hrivien (176 eur).
Poslankyňa Marianna Bezuhlá je nateraz jednou z mála tých, čo obhajujú zvýšenie poslaneckých náhrad. „Je to za účelom zníženia rizika korupcie medzi kolegami. Úprimný krok smerom k civilizovanému pochopeniu toho, kto je zamestnanec štátu a ako by mal byť odmeňovaný za svoju prácu," napísala na sociálnej sieti Telegram. Dodala, že toto je určite lepšia forma, ako keby si poslanci mali nelegálne finančne prilepšovať prostredníctvom predkladania návrhov, za ktoré im zaplatia lobistické skupiny s peniazmi v obálke.
Výrazné zvýšenie poslaneckých náhrad môžu bežní občania vnímať s veľkou nevôľou. Na Ukrajine, ktorá sa už bezmála štyri roky bráni proti ruskej invázii, je dôležité použitie každej hrivny zo štátnej kasy. „Deficit rozpočtu v roku 2026 bude rekordný – takmer 19 percent. Ako uviedlo ministerstvo financií, na jeho pokrytie treba získať najmenej 45 miliárd dolárov vo forme zahraničnej pomoci," napísal server Slovo i dilo.
Do úvahy treba vziať aj to, že ukrajinský parlament má veľa členov. Na základe ústavy ho tvorí 450 poslancov. V súčasnosti je ich menej (necelých 400), čo súvisí s faktormi pokračujúcej vojny.