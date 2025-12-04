Pravda Správy Svet Vraj stovky ciest za desiatky miliónov korún. Okamura zadal audit ciest poslancov

Predseda Snemovne Tomio Okamura (SPD) na základe stanoviska právnikov zadal audit zahraničných ciest poslancov v minulom volebnom období. Výsledky podľa neho budú zhruba o mesiac. Dovtedy chce osobne dohliadať na všetky cesty poslancov, uviedol dnes na sieti X. Niektoré cesty delegácií do cudziny boli podľa neho v minulosti zbytočné a predražené.

Okamura povedal, že minulý týždeň len pri jednej ceste objavil predražené letenky za státisíce korún. „Dnes som dostal stanovisko právnikov, ktorých som si vyžiadal k celej tej situácii, čo sa tu dialo za pani (predsedníčky Snemovne Markéty) Pekarovej Adamovej (TOP 09),“ uviedol. Išlo podľa neho o 430 ciest za desiatky miliónov korún.

Na základe stanoviska právnikov zahraničného odboru dnes zadal audit všetkých ciest za Pekarovej Adamovej. „Pretože tých ciest je obrovské množstvo, tak to bude trvať mesiac,“ uviedol. O svojom kroku informoval vedenie všetkých parlamentných strán. Kým bude mať možnosť prijať závery podľa výsledkov auditu, chce kontrolovať zahraničné cesty osobne.

Bývalá predsedníčka TOP 09 Pekarová Adamová dnes na sieti X uviedla, že úspory na zahraničných cestách presadzovala a uviedla do praxe. Napríklad v roku 2019 za šéfa Snemovne Radka Vondráčka (ANO) predstavovali náklady 34,26 milióna korún, vlani potom 16,48 milióna, dodala. „Pokračovanie v vyšetrovaní je určite namieste, izolácia českej dolnej komory Parlamentu ale nie, tá nič dobré neprinesie,“ konštatovala. Zdôraznila, že do drvivej väčšiny delegácií automaticky volala zástupcov opozície.

Pozornosť vzbudilo nedávne rozhodnutie organizačného výboru, ktorý neschválil najmä poslaneckú cestu na konferenciu Transatlantického fóra v USA. Po kritike opozície sa rozhodnutie zmenilo tak, že poslanci vyrazia. „Cesta teraz spĺňa kritériá. Je vyvážená, bude tam zástupca koalície aj opozície,“ vyhlásil pred týždňom Okamura.

Kritiku nastupujúcej opozície vyvolala aj Okamurova cesta na Slovensko, keď v delegácii figurovali len zástupcovia parlamentnej väčšiny ANO, SPD a Motoristov. Budúca opozícia chystá v reakcii vlastnú návštevu tejto susednej krajiny. Uskutočniť by sa mala na budúci týždeň vo štvrtok. Predstavitelia ODS, STAN, Pirátov, KDU-ČSL a TOP 09 by sa mali stretnúť s lídrami slovenskej opozície.

