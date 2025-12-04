Trump počul nie a tak vymenil hlavného architekta tanečnej sály Bieleho domu

Trump nechal v októbri zbúrať východné krídlo Bieleho domu, aby na jeho mieste mohla vyrásť tanečná sála. Médiá vtedy uvádzali, že novostavba, ktorá pojme asi 900 ľudí, rozlohou o viac ako polovicu predbehne hlavnú budovu.
Prezident v minulosti opakovane hovoril o tom, že Bielemu domu chýbajú dôstojné priestory pre veľké recepcie, čo v súčasnosti v prípade potreby rieši napríklad veľkokapacitnými stanmi. Trump tiež hovoril o tom, že sála bude najlepšou stavebnou zmenou Bieleho domu od Oválnej pracovne.
The Washington Post uviedol, že Trump viedol s McCrerym spory, pretože architekt prezidenta vyzýval na zdržanlivosť z obáv, že by prístavba zatienila hlavnú budovu. Denník poznamenal, že rozpory vychádzali z nesúladu stavebných noriem a Trumpovou grandióznou estetikou. Stanica CBS News s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že McCrery projekt úplne neopúšťa, pretože zaujme úlohu konzultanta.Čítajte viac „Amerika potrebuje víťazný oblúk.“ Trump chystá stavbu za 200 miliónov dolárov
Predstavitelia Bieleho domu už skôr uviedli, že Trumpov projekt budú financovať súkromní darcovia, medzi ktorými sú bohatí jednotlivci, ale aj veľké spoločnosti, ktoré majú zmluvy s federálnou vládou. Sú medzi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin alebo Palantir Technologies. Finančné dary spravuje Nadácia pre National Mall, nezisková organizácia, ktorá v minulosti pomáhala s riadením projektov federálnej vlády, ako bolo reštaurovanie Washingtonovho monumentu po tom, čo ho v roku 2011 poškodilo zemetrasenie.
Biely dom bol postavený medzi rokmi 1792 a 1800. Jeho východné krídlo, v ktorom sa tradične nachádzali kancelárie a salóny prvej dámy a začínali tam prehliadky Bieleho domu, bolo postavené v roku 1902 a v roku 1942 prešlo zásadným rozšírením a renováciou. Dvojpodlažná budova, kde prvé dámy utvárali dejiny, plánovali štátne večere a propagovali rozličné kauzy, je teraz sama minulosťou, poznamenala predtým AP.