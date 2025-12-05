ONLINE: Belgicko má tri podmienky. Po ich splnení skonfiškuje ruský majetok

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 381 dní
- Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív
6:15 Belgický premiér Bart De Wever sa vyjadril k zmrazeným ruským aktívam a podmienkam, za akých by bolo Belgicko ochotné na ne siahnuť.
„V parlamente som odpovedal na otázky týkajúce sa postoja našej krajiny k Euroclearu. Šíri sa veľa nepravdivých narážok s cieľom vyvíjať na nás tlak, ale naše podmienky sú rozumné a konštruktívne. Nebudeme sa zaťažovať nezodpovednými rizikami,“ uviedol na sociálnej sieti a pridal video z vystúpenia.Čítajte viac Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív
„Podľa súčasných bilaterálnych dohôd o ochrane investícií môže kompenzácia za nezákonné vyvlastnenie výrazne presiahnuť hodnotu samotného majetku a zahŕňať zložený úrok a nerealizované zisky. Preto by podľa nášho názoru mali záruky od prvého dňa pokrývať všetky potenciálne finančné záväzky,“ uviedol belgický politik podľa ukrajinskej agentúry Unian.
Druhou podmienkou De Wevera je „zabezpečenie likvidity a ochrany pred rizikom“. Belgicko chce zabezpečiť, aby depozitár spoločnosti Euroclear mal potrebné zdroje v prípade núdze. Napríklad, ak by sa depozitár dostal pod ruské sankcie alebo ak by ruská centrálna banka požadovala kompenzáciu.
Treťou podmienkou je, že Brusel očakáva spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa de Wevera sa na operácii musia zúčastniť všetky členské štáty EÚ, ktoré vlastnia ruské aktíva: „Tieto finančné prostriedky musíme požadovať proporcionálne a rovnako od všetkých inštitúcií, ktoré sa nachádzajú na území Európy, a ideálne aj širšie ako územie Európy – vrátane krajín, ktoré sú súčasťou koalície odhodlaných“.
Belgický premiér podľa Unianu zároveň ubezpečil, že jeho krajina úplne podporuje Ukrajinu. „Sme pripravení prinášať obete, ale nemôžeme od našej krajiny požadovať nemožné,“ uviedol.Čítajte viac Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív
Predtým v rozhovore pre denník La Libre Belgique Bart De Wever uviedol:
"Tlak pri tejto otázke je neuveriteľný. Mám tím, ktorý na tom pracuje dňom i nocou. Bol by to pekný príbeh: vziať peniaze od zloducha, Putina, a dať ich tým dobrým, Ukrajine. Ale ukradnúť zmrazené aktíva inej krajiny, jej štátnych investičných fondov, to sa nikdy predtým nestalo. Ide o peniaze ruskej centrálnej banky. Ani počas druhej svetovej vojny neboli peniaze Nemecka skonfiškované.
Počas vojny sú štátne investičné fondy zmrazené. A na konci vojny sa musí porazený štát vzdať všetkých alebo časti týchto aktív, aby odškodnil víťazov. Ale kto naozaj verí, že Rusko na Ukrajine prehrá? Je to mýtus, úplná ilúzia. Nie je ani žiaduce, aby prehrali a aby v krajine, ktorá má jadrové zbrane, zavládla nestabilita.
A kto verí, že Putin pokojne prijme konfiškáciu ruských aktív? Moskva nám odkázala, že v prípade zabavenia budeme Belgicko a ja osobne pociťovať následky ‚naveky‘. To sa mi zdá byť dosť dlhá doba…
Rusko by tiež mohlo skonfiškovať niektoré západné aktíva: Euroclear má v Rusku 16 miliárd. Všetky belgické továrne v Rusku by tiež mohli byť zabavené. A čo ak by Bielorusko a Čína tiež skonfiškovali západné aktíva? Zvážili sme toto všetko? Nie, nezvážili. Pýtal som sa svojich európskych kolegov, či sú pripravení zdieľať riziká, ktoré znáša Belgicko. Iba Nemecko povedalo, že je pripravené tak urobiť… Bez tohto rozdelenia solidarity urobím všetko pre to, aby som túto záležitosť zablokoval. Všetko. Po tejto epizóde, ak dostanem po „16“ (pozn. sídlo belgického premiéra je na Rue de la Loi 16) nejakú medzinárodnú prácu, tak nanajvýš umývanie riadov…" podotkol Bart De Wever.