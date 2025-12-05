Pravda Správy Svet VIDEO: Americká armáda podnikla ďalší smrteľný útok na otvorenom mori. Štyria muži neprežili

VIDEO: Americká armáda podnikla ďalší smrteľný útok na otvorenom mori. Štyria muži neprežili

Najmenej štyria ľudia zahynuli pri ďalšom útoku Spojených štátov na loď podozrivú z údajného pašovania drog vo východnej časti Tichého oceánu. Vo štvrtok o tom informovalo Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), píše TASR podľa agentúry AFP a televízie CNN.

05.12.2025 06:22
Americká armáda podnikla ďalší smrteľný útok na otvorenom mori
Video
Zdroj: @Southcom

„Operácia Southern Spear vykonala smrtiaci kinetický útok na plavidlo v medzinárodných vodách, ktoré prevádzkovala teroristická organizácia. Spravodajské služby potvrdili, že loď prevážala nelegálne drogy a plavila sa po známej pašeráckej trase vo východnej časti Tichého oceánu,“ uviedlo SOUTHCOM na platforme X.

„Štyria muži, teroristi a drogoví díleri na palube lode, boli zabití,“ dodalo veliteľstvo. V príspevku tiež zverejnilo 21-sekundové video zachytávajúce rýchlo plaviacu sa viacmotorovú loď, ktorú po výbuchu pohltili plamene.

Spojené štáty útoky na lode údajne zapojené do obchodu s drogami podnikajú v Tichom oceáne a Karibiku už od septembra. Podľa CNN pri útokoch na 23 takýchto plavidiel zomrelo doposiaľ najmenej 87 ľudí.

Washington pritom stále nezverejnili dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli použité na pašovanie drog. Podľa ľudskoprávnych organizácií by americké útoky boli nezákonné, aj keby naozaj išlo o osoby obchodujúce s drogami.

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tiež opakovane útočí na venezuelskú vládu a tamojšieho prezidenta Nicolása Madura obviňuje zo zapojenie do obchodu s drogami. Maduro tieto tvrdenia odmieta.

