VIDEO: Americká armáda podnikla ďalší smrteľný útok na otvorenom mori. Štyria muži neprežili

„Operácia Southern Spear vykonala smrtiaci kinetický útok na plavidlo v medzinárodných vodách, ktoré prevádzkovala teroristická organizácia. Spravodajské služby potvrdili, že loď prevážala nelegálne drogy a plavila sa po známej pašeráckej trase vo východnej časti Tichého oceánu,“ uviedlo SOUTHCOM na platforme X.
„Štyria muži, teroristi a drogoví díleri na palube lode, boli zabití,“ dodalo veliteľstvo. V príspevku tiež zverejnilo 21-sekundové video zachytávajúce rýchlo plaviacu sa viacmotorovú loď, ktorú po výbuchu pohltili plamene.Čítajte viac „Zabite všetkých na palube“. Trump čelí škandálu pre kontroverzný rozkaz. Madurovi dal ultimátum
Spojené štáty útoky na lode údajne zapojené do obchodu s drogami podnikajú v Tichom oceáne a Karibiku už od septembra. Podľa CNN pri útokoch na 23 takýchto plavidiel zomrelo doposiaľ najmenej 87 ľudí.
Washington pritom stále nezverejnili dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli použité na pašovanie drog. Podľa ľudskoprávnych organizácií by americké útoky boli nezákonné, aj keby naozaj išlo o osoby obchodujúce s drogami.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tiež opakovane útočí na venezuelskú vládu a tamojšieho prezidenta Nicolása Madura obviňuje zo zapojenie do obchodu s drogami. Maduro tieto tvrdenia odmieta.Čítajte viac Američania „hrajú hry“. Spiegel: Macron varoval Zelenského pred zradou zo strany USA