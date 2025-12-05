VIDEO: Najničivejšia jeseň pre Rusko. Rozsah ukrajinských úderov je bezprecedentný, odhaľujú satelitné snímky

Vojenskí a ekonomickí experti sa zhodujú, že „takto vysoký počet úspešných zásahov za taký krátky čas ešte nebol,“ povedali pre portál Radio Sloboda.
Portál analyzoval satelitné snímky Planet Labs a vytvoril interaktívnu mapu zasiahnutých objektov vrátane vojenských závodov, rafinérií, ropných terminálov a skladov. ‚Schémy‘ detailne preskúmali dôsledky 13 vybraných útokov, pričom podľa expertov už viedli k zvýšeniu nákladov Ruska na dodatočnú ochranu, ako aj k nedostatku paliva v jednotlivých regiónoch.
Generálny štáb deklaruje, že cieľom týchto úderov je zníženie vojensko-ekonomického potenciálu Ruska. Samotné ruské úrady už skôr priznali, že útoky škodia ich ekonomike. Ministerstvo zahraničných vecí Ruska ich označilo za „sabotovanie ekonomickej infraštruktúry“.
Úder na závod Rostech v Mordviansku
Jednou z významných jesenných operácií bol útok ukrajinských dronov na Saraninský mechanický závod, ktorý patrí do štátnej zbrojárskej korporácie Rostech. Útok sa odohral v noci na 22. októbra a potvrdil ho aj gubernátor Mordvianska Artjom Zduňov.
Na satelitných snímkach sú podľa ‚Schém‘ viditeľné „poškodenia strechy jednej z budov závodu“, no nižšie rozlíšenie neumožňuje identifikovať ďalšie následky. Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky sa v komplexe vyrábajú míny, svetelno-hlukové granáty a zapaľovače pre muníciu.
Útok na ropný terminál Tuapse
Ruský čiernomorský prístav Tuapse je kľúčovým logistickým uzlom pre ruskú armádu. Ukrajinské jednotky naň zaútočili v noci na 1. novembra.
„Zaznamenaných bolo päť zásahov dronov. V dôsledku zásahov horel tanker a bolo vyradených minimálne štyri ropné stojany… Poškodené boli aj prístavné budovy,“ uviedol zdroj SBU pre Radio Sloboda.
Satelitné snímky zo 3. novembra ukazujú stopy požiaru na jednom z mól, rozliatu ropu v mori a poškodený ropovod. O poškodení tankera informoval aj krízový štáb Krasnodarského kraja. „Úlomky dronov dopadli na ropný tanker. Poškodená bola palubná nadstavba, posádku evakuovali a na lodi vznikol požiar,“ napísal krízový štáb.
Podľa dostupných údajov bol v čase útoku v prístave nakladaný aj grécky a turecký tanker.
Zásah mal okamžité dôsledky. Reuters uviedol, že terminál dočasne pozastavil export ropy a miestna rafinéria prerušila spracovanie.
Najväčší ropný terminál na Kryme
Ukrajinské sily počas jesene trikrát zasiahli ropný terminál vo Feodosii, ktorý je podľa generálneho štábu najväčší na Kryme podľa objemu prekládky palív a využívaný aj pre potreby ruskej armády.
Najničivejší útok prišiel 6. októbra. Satelitné snímky ukazujú „13 poškodených a zničených nádrží“, požiare pri podzemných zásobníkoch aj poškodenú železničnú infraštruktúru.
Podľa analytika Alexandra Sírenka bol zásah kritický, pretože „znemožňuje základnú prácu terminálu – prekládku naftových produktov“.
Terminál patrí sankcionovanému Černomorneftegazu, ktorého finančné výsledky sa od 2023 výrazne zhoršujú. Zisky terminálu boli podľa zverejnených údajov v roku 2023 v strate 218 miliónov rubľov (približne 2,5 milióna eur) a o rok neskôr 357 miliónov.
Výbuchy v komplexe Šešcharis pri Novorosijsku
Komplex Šešcharis – ropný terminál spoločnosti Transnefť – je jedným z najväčších objektov svojho typu na juhu Ruska. Ukrajinské sily naň zaútočili v noci na 14. novembra raketami Neptun a dronmi.
Generálny štáb potvrdil zásah terminálu, prístavnej infraštruktúry aj vojenských objektov v prístave. Satelitné snímky ukazujú stopy po minimálne dvoch požiaroch – pri mieste nakládky tankerov a popri ropovode.
Najväčšie súkromné siete čerpacích staníc na Kryme
V noci na 29. októbra boli zasiahnuté dve ropné základne pri Simferopoli, patriace spoločnostiam Kedr (sieť ATAN) a TES. Obe firmy podľa zistení ‚Schém‘ podporujú ruskú armádu – Kedr dodávkami paliva, TES otvorene deklarovanou podporou vojakov.
Satelitné snímky ukazujú masívne škody. Gubernátor Krymu Sergej Aksjonov priznal, že požiar vznikol „v dôsledku zásahu ukrajinských dronov do jednej z nádrží“.
Najsilnejší zásah sa odohral 17. októbra, keď bolo poškodených minimálne šesť palivových nádrží. Expert Serhij Kujun odhadol cenu jednej naplnenej cisterny na približne milión dolárov, čo znamená škody až 6 miliónov.
Útoky na Transnefť a Lukoil pri Volge
Ukrajinské jednotky na prelome septembra a októbra zasiahli viacero objektov palivovej infraštruktúry medzi Saratovom a Volgogradom. Satelitné snímky potvrdzujú škody na stanici Zenzewatka spoločnosti Transnefť a Korobkovskom plynárenskom závode spoločnosti Lukoil.
V stanici Zenzewatka bola výrazne poškodená jedna z budov, pričom experti pre Radio Sloboda upozorňujú, že kvôli sankciám môže byť oprava kľúčového vybavenia mimoriadne náročná. Závod Lukoilu zasiahol „rozsiahly požiar“ v centrálnej časti.
Saratovská rafinéria – sedem útokov za jedinú jeseň
Saratovská rafinéria patriaca Rosnefti bola jedným z najčastejšie napádaných objektov. Ukrajinská armáda na ňu útočila sedemkrát počas jesene. Generálny štáb 14. novembra hlásil ďalší zásah.
Satelitné snímky z 16. novembra ukazujú „poškodenie jednej cisterny na ropné produkty a zničený technologický ropovod“. Predchádzajúci úder 11. novembra podľa Reuters viedol k dočasnému zastaveniu práce závodu.
Bezprecedentné tempo úderov a dopady na Rusko
Vojenskí analytici označili jesenné ukrajinské operácie za bezprecedentné. Ivan Kyryčevsky z Defense Express uviedol, že „počet útokov ukrajinskej armády po objektoch ruskej vojenskej a palivovej infraštruktúry výrazne narástol“.
Bloomberg spočítal, že len v novembri išlo o 14 zásahov strategických objektov. Celkovo v roku 2025 Ukraina uskutočnila okolo 160 útokov na ropné a petrochemické objekty Ruska.
Podľa expertov majú operácie citeľný dopad. Rusko bolo nútené presunúť časť síl a prostriedkov z bojiska na ochranu objektov v hĺbke územia a v regiónoch sa objavuje nedostatok benzínu.Čítajte viac Rusko dusí vážna palivová kríza. Lámu ukrajinské drony chrbticu jeho energetike?
Súčasné odhady Reuters hovoria, že Ukrajina vyradila najmenej 17 percent ruských rafinérskych kapacít, zatiaľ čo Economist uvádza takmer 20 percent. Zvyšujúca sa intenzita útokov naznačuje, že skutočné percento môže byť ešte vyššie.