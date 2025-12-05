Pravda Správy Svet Orbán: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy

Orbán: V najbližších dňoch sa rozhodne, či sa vojna rozšíri do Európy

Najbližšie dni rozhodnú o tom, či sa rusko-ukrajinská vojna priblíži, či sa rozšíri smerom k Európe, alebo či bude ukončená. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

„Nachádzame sa v napínavom momente. Prebiehajú rokovania medzi USA a Ruskom a ak budú úspešné, plamene vojny určite uhasia a aj ľudia v Maďarsku si budú môcť vydýchnuť,“ dodal Orbán.

Podľa jeho slov ak zvíťazí vôľa Európanov, ktorí chcú, aby vojna pokračovala a aby sa mier dosiahol na fronte, potom sa vojna môže stále viac rozširovať a hrozba vojny bude narastať. Ak Európania uspejú, úlohou Maďarska bude naďalej zostať bokom, pretože Budapešť nechce posielať peniaze Ukrajine a nechce sa ani zapájať do vojny, zdôraznil maďarský premiér.

Ak sa v Európskej únii prijme rozhodnutie obísť maďarské veto na sankcie voči ruským nákupom plynu a ropy, tak Maďarsko zažaluje Európsku komisiu, varoval Orbán. Brusel totiž zvažuje, že zákaz nákupu ruského plynu a ropy, z ktorého boli Maďarsko a Slovensko predtým oslobodené, namiesto kategórie sankcií zaradí medzi rozhodnutia v oblasti obchodnej politiky, ktoré podľa práva EÚ môžu byť prijaté väčšinovým rozhodnutím, teda bez práva veta.

„Znamená to, že obchádzajú maďarské veto, a to úplne nezákonne,“ zdôraznil premiér, ktorý tento krok označil za jasné porušenie zásad právneho štátu. „Za toto Komisiu zažalujeme, ak toto rozhodnutie prijme. Chceme sa domáhať právnej nápravy,“ podčiarkol Orbán.

