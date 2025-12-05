"Výbušné" ráno v Čečensku. Ukrajinci zasiahli ministerský mrakodrap v Groznom

K útoku došlo v noci na piatok. Na spodných poschodiach viacposchodovej kancelárskej budovy v komplexe Grozny City je obchodné centrum, vo vyšších potom dôležité úrady. Čečenské úrady však nehlásili žiadne škody.
Podľa denníka The Moscow Times tam sídli Bezpečnostná rada Čečenska, ministerstvo pre cestovný ruch, volebná komisia regiónu, regionálne ministerstvo vnútra alebo kancelária strany Jednotné Rusko.
Neďaleko sa nachádza aj hlavné veliteľstvo Federálnej služby bezpečnosti (FSB) Ruska v Čečensku. Práve to mohlo byť podľa špekulácií niektorých médií pôvodným cieľom ukrajinského útoku.
Ako prvý o zásahu informoval opozičný čečenský telegramový kanál NIYSO, ktorý uviedol, že v Groznom zrušili výučbu vo všetkých školách.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne krízové centrum informovala, že pri útoku ukrajinského dronu bola poškodená infraštruktúra ruského prístavu Temriuk na pobreží Azovského mora. „Došlo k požiaru… Na mieste pracujú špeciálne a záchranné zložky,“ uviedlo centrum vo vyhlásení zverejnenom v aplikácii Telegram.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že systémy protivzdušnej obrany v noci na piatok zachytili a zničili 41 ukrajinských dronov vrátane jedného nad Krasnodarským krajom, na ktorého území sa nachádza prístav Temriuk.
Toto leto ruské médiá informovali o otvorení terminálu na vývoz ropy v prístave Temriuk. Noviny Novaja Kubaň napísali, že ropné produkty sa odtiaľ prepravujú „priamo do krajín na pobreží Čierneho a Stredozemného mora“.Čítajte viac VIDEO: Najničivejšia séria útokov na Rusko. Bezprecedentné ukrajinské údery prepísali mapu ruskej energetiky
Podľa britskej stanice BBC ukrajinská armáda v noci na piatok vypustila svoje drony do útokov v niekoľkých ruských regiónoch. Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy hlásil uzavretie letísk v Krasnodare, Soči, Penze, Saratove, Samare a Ulianovsku. Výstraha pred útokmi dronov bola vydaná aj pre Stavropoľský kraj a Orenburskú oblasť.
Útok dronov zaznamenalo aj mesto Syzraň. Ukrajinské a ruské telegramové kanály zverejnili fotografie zachytávajúce požiare v meste. Podľa nepotvrdených správ mohli drony cieliť na veľkú ropnú rafinériu Syzraň, ktorá v minulosti už niekoľkokrát utrpela zásahy.