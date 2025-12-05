Brusel obvinil Muskovu sieť X z porušenia pravidiel, dal jej pokutu 120 miliónov eur

Ide o prvú sankciu v rámci prelomovej legislatívy EÚ a podľa agentúry Reuters možno očakávať, že sankcia vyvolá hnev americkej vlády. Podľa vysokého predstaviteľa únie predchádzali dnešnému rozhodnutiu dva roky intenzívnej práce a komisia bola so spoločnosťou X v kontakte. Výška pokuty bola stanovená podľa dĺžky trvania a závažnosti porušenia, uviedol zdroj z EÚ.
„Komisia dnes uložila spoločnosti X pokutu 120 miliónov eur za porušenie jej povinností v oblasti transparentnosti podľa nariadenia o digitálnych službách (DSA). Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn jej modrej fajky, nedostatočná transparentnosť jej reklamného úložiska a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ uviedla komisia.Čítajte viac Elon Musk má pred sebou výzvu storočia: z Tesly musí urobiť najhodnotnejšiu firmu planéty
Porušenie sa týka troch oblastí, jednou z nich sú podvodné informácie pre užívateľov v súvislosti s takzvanou modrou fajkou pri účtoch. Predtým takzvaný checkmark znamenal, že je účet spoločností X (predtým Twitter) overený, mali ho napríklad politici, známe osobnosti alebo médiá. Teraz sa však dá toto označenie kúpiť v rámci X Premium, takže stratilo dôveryhodnosť.
Druhé porušenie sa týka toho, že sieť X neposkytuje dostatočný priestor výskumníkom. Tí potom majú často prístup len k čiastočným alebo nespoľahlivým údajom, čo má vplyv na ich schopnosť skúmať napríklad to, či sú používatelia, vrátane maloletých, vystavení nezákonnému alebo škodlivému obsahu. Podobné výhrady mala komisia aj voči Facebooku, Instagramu či TikToku.Čítajte viac Votrelec verzus Predátor. Musk proti Trumpovi. Na koho si stavia experti?
Podľa Nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktoré vstúpilo do platnosti vlani, musia firmy Google zo skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X, TikTok a ďalšie vyvinúť väčšie úsilie v boji proti nelegálnemu a škodlivému obsahu na svojich platformách. Európska komisia je výkonným orgánom EÚ s rozsiahlymi právomocami a plní aj úlohu protimonopolného úradu.
Musk kúpil sieť X v roku 2022, keď ešte pôsobila pod názvom Twitter. Sieť následne prešla rozsiahlymi zmenami, ktoré okrem premenovania zahŕňali aj prepustenie väčšiny zamestnancov a uvoľnenie pravidiel na reguláciu obsahu.
Musk, ktorý je okrem iného šéfom a najväčším akcionárom firmy na výrobu elektromobilov Tesla, je najbohatším človekom na svete. Podľa aktuálneho rebríčka miliardárov zostavovaného agentúrou Bloomberg predstavuje hodnota jeho majetku zhruba 467 miliárd dolárov.
V poslednom čase sa Musk výrazne angažoval tiež v politike. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa vo volebnej kampani a po Trumpovom víťazstve niekoľko mesiacov viedol skupinu pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE). Vzťahy medzi Trumpom a Muskom sa však postupom času zhoršili.