Európe hrozí totálny civilizačný rozklad, tvrdí Trump v novej bezpečnostnej stratégii

V dokumente sa uvádza, že Európa čelí hospodárskym problémom, ktoré sú však „zatienené skutočnou a oveľa drsnejšou perspektívou vymazania civilizácie“ v najbližších 20 rokoch.
„Medzi väčšie problémy, ktorým Európa čelí, patria činnosti Európskej únie a ďalších nadnárodných orgánov, ktoré podkopávajú politickú slobodu a suverenitu, migračná politika, ktorá mení kontinent a vyvoláva konflikty, cenzúra slobody slova a potláčanie politickej opozície, prudký pokles pôrodnosti a strata národnej identity a sebavedomia," uvádza sa v 33-stranovom dokumente Trumpovej administratívy.
Politico v tejto súvislosti uvádza, že dokument zrejme uvítajú krajne pravicové európske strany, ktorých volebné programy sa sústredia na kritiku EÚ a požadujú obmedzenie migrácie z neeurópskych krajín, najmä tých s väčšinovo moslimskou populáciou. V praxi sa podľa denníka v dokumente ukazuje ideologické súznenie medzi Trumpovým populistickým hnutím MAGA a nacionalistickými stranami v Európe.
Trumpova administratíva si podľa webu Politico buduje čoraz užšie vzťahy s krajne pravicovými zoskupeniami napríklad v Nemecku či Španielsku a v dokumente naznačuje, že by svojim ideologickým spojencom v Európe mohla pomáhať.
„Amerika nabáda svojich politických spojencov v Európe, aby podporovali toto oživenie ducha, a rastúci vplyv vlasteneckých európskych strán skutočne dáva dôvod na veľký optimizmus," uvádza sa v stratégii.
Dokument je vzácnym oficiálnym vysvetlením Trumpovho pohľadu na zahraničnú politiku. Takéto stratégie, ktoré prezidenti zvyčajne zverejňujú raz za funkčné obdobie, môžu pomôcť utvárať spôsob, akým jednotlivé časti americkej vlády rozdeľujú rozpočty a stanovujú politické priority. V úvodnej poznámke ku stratégii ju Trump nazval „cestovnou mapou, ktorá zabezpečí, že Amerika zostane najväčšou a najúspešnejšou krajinou v dejinách ľudstva a domovom slobody na zemi“.
Americká vláda v stratégii pripúšťa, že Európa je naďalej pre USA „strategicky a kultúrne kľúčová", zároveň však opakuje svoju predošlú kritiku. Viceprezident J.D. Vance už vo februári na bezpečnostnej konferencii v Mníchove kritizoval európsku migračnú politiku a spochybňoval slobodu slova v európskych krajinách, čím šokoval zástupcov európskeho politického mainstreamu.
Dokument tiež opakuje rasistickú konšpiračnú teóriu o „veľkom nahradení", podľa ktorej elity údajne plánujú oslabiť volebné hlasy belošských Európanov tým, že otvoria svoje krajiny migrácii z afrického kontinentu a najmä z moslimských krajín.
Vojna na Ukrajine je spomínaná v krátkej odchýlke od témy „civilizačného vymazania" Európy. USA zdôrazňujú, že je v americkom záujme, aby sa vojna skončila, okrem iného aj preto, aby bola obnovená „strategická stabilita" s Ruskom. Trumpova administratíva však tvrdí, že „nestabilné menšinové vlády" v Európe majú „nerealistické očakávania ohľadom vojny" a naznačuje, že tieto krajiny bránia mierovému procesu. Tieto komentáre pritom prichádzajú v čase, keď európski lídri súkromne varujú, že Washington by mohol Ukrajinu počas mierových rokovaní s Moskvou zradiť, poznamenal portál Politico.
V neposlednom rade dokument v rozpore s politikou otvorených dverí NATO uvádza, že USA chcú ukončiť vnímanie Severoatlantickej aliancie ako „stále sa rozširujúceho“ zoskupenia.
„Z dlhodobého hľadiska je viac než pravdepodobné, že najneskôr do niekoľkých desaťročí sa niektorí členovia NATO stanú prevažne neeurópskymi. Je teda otvorenou otázkou, či budú vnímať svoje miesto vo svete alebo spojenectvo so Spojenými štátmi rovnako ako tí, ktorí podpísali chartu NATO,“ pokračuje dokument.
Americkej zahraničnej politike už nebude dominovať Blízky východ. Tento región podľa Washingtonu už „nie je neustálou príčinou podráždenia a potenciálnym zdrojom bezprostrednej katastrofy, ako tomu bolo kedysi“ a “skôr sa vyvíja ako miesto partnerstva, priateľstva a investícií“.
Spojené štáty by takisto podľa stratégie mali prejsť od vzťahov s Afrikou zameraných na „šírenie liberálnej ideológie“ a hospodársku pomoc k vzťahom orientovaným na obchod a investície.
V prípade Číny dokument opakovane vyzýva k „slobodnému a otvorenému“ ázijsko-tichomorskému regiónu, ale viac sa zameriava na túto krajinu ako na hospodárskeho konkurenta, napísala agentúra AFP. Stratégia podľa nej jasne uvádza, že USA podporujú súčasný stav v regióne, ale apelujú na Japonsko a Južnú Kóreu, aby viac prispievali k zabezpečeniu obrany Taiwanu pred Čínou.