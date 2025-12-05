Pravda Správy Svet Prezident Pellegrini sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Meloniovou

Prezident Pellegrini sa v Ríme stretol s talianskou premiérkou Meloniovou

Slovenský prezident Peter Pellegrini sa v piatok v sídle talianskeho úradu vlády stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Diskutovali o svetovom aj európskom dianí. Taliansku premiérku Pellegrini vyzdvihol, podľa neho sa stáva líderkou a Taliansko začína pod jej vedením hrať vážnejšiu úlohu v rámci európskej politiky. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu na piatkovom brífingu.

05.12.2025 14:51
Meloniová, Pellegrini Foto: ,
Talianska premiérka Giorgia Meloniová a prezident SR Peter Pellegrini v Ríme 14. januára 2025.
debata (1)

Témou stretnutia bola okrem iného aktuálna situácia na Ukrajine či zmrazenie ruských aktív. „Rozprávali sme sa ako, či a kedy využiť alebo nevyužiť zmrazené aktíva, aby Európa nestratila nejakú vyjednávaciu pozíciu,“ podotkol.

Slovenský prezident vyzdvihol postoje talianskej premiérky. „Tvrdím to už veľmi dlho a často aj verejne prezentujem, že v mnohých veciach a postojoch súhlasím s postojom premiérky,“ doplnil. Ocenil, že SR s Talianskom v súčasnosti tvorí určitú koalíciu. Poukázal na to, že v Taliansku nachádzame spojenca napríklad v postoji ku Green Dealu či k novému európskemu systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2. Piatkové rokovanie podľa Pellegriniho utužilo vzťahy medzi oboma krajinami.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Taliansko #Peter Pellegrini #Giorgia Meloniová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"