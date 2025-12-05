Obchod storočia: Netflix kupuje konkurenciu za 72 miliárd dolárov a smeruje do kín

Dohodnutá cena za akciu činí 27,75 USD a predstavuje prémiu proti cene 24,54 dolára, na ktorej akcie Warner Bros. Discovery uzavreli štvrtkové obchodovanie na burze, rovnako ako proti konkurenčnej ponuke spoločnosti Paramount. Tá ponúkala 24 dolárov za akciu pri prevzatí celej skupiny.
Transakciu jednomyseľne schválila predstavenstvá oboch spoločností, dodal Netflix. Okrem dokončenia chystaného vyčlenenia preberaných aktív do samostatnej spoločnosti podlieha dokončeniu transakcie aj schválenie príslušných regulačných orgánov a valného zhromaždenia akcionárov Warner Bros. Discovery. Dokončenie firmy odhadujú v horizonte 12 až 18 mesiacov.
„Naše poslanie je baviť svet. Vďaka kombinácii neuveriteľnej knižnice relácií a filmov Warner Bros – od nadčasových klasík ako Casablanca a Občan Kane po moderné obľúbené tituly ako Harry Potter a Priatelia – s našimi kultúrne významnými titulmi ako Stranger Things, KPop Demon Hunters a Squid Game, nám to pôjde ešte lepšie,“ uviedol spoluriaditeľ Netflixu Ted Sarandos.
Spoločnosť Warner Bros. Discovery v júni oznámila, že sa do polovice budúceho roka rozdelí do dvoch samostatných firiem, s akciami ktorých sa bude obchodovať na burze. Štúdiá a streamovacie služby budú tvoriť jeden podnik, zatiaľ čo káblové televízne siete budú v druhom podniku.
V prípade dokončenia akvizície by Netflix popri konkurenčnej platforme HBO Max získal štúdio Warner Bros aj s právami na rad filmových príbehov a postáv, vrátane franšíz Harry Potter, DC Comics alebo Teórie veľkého tresku. Štúdio produkuje množstvo titulov streamovaných na Netflixe, napríklad seriály Šéfka hry (Running Point) alebo TY (You). „Firma očakáva, že bude naďalej prinášať filmy do kín, čo je pre Netflix zásadná zmena. Štandardne to streamovacia platforma nerobí.,“ informuje web Živé.sk.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roku 2022 spojením firiem WarnerMedia a Discovery. Do portfólia skupiny patria popri slávnom filmovom štúdiu alebo platforme HBO Max tiež napríklad filmové kanály HBO, Animal Planet či spravodajská televízia CNN.