Pravda Správy Svet Amnestia pre Putina ako súčasť prímeria? ICC posiela do Kremľa jasné stanovisko

Amnestia pre Putina ako súčasť prímeria? ICC posiela do Kremľa jasné stanovisko

Medzinárodné zatykače vydané na ruského prezidenta Vladimira Putina a piatich ďalších ruských predstaviteľov obvinených z vojnových zločinov na Ukrajine zostanú v platnosti aj v prípade, ak by im bola udelená amnestia počas mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Uviedli to v piatok dvaja prokurátori Medzinárodného trestného súdu (ICC).

05.12.2025 21:35
India Russia Putin Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin kráča spolu s indickou prezidentkou Droupadi Murmuvou a indickým premiérom Narendrom Modim počas slávnostnej recepcie v Naí Dillí v piatok 5. decembra 2025.
debata (11)

Podľa prokurátorov Mameho Mandiayeho Nianga zo Senegalu a Nazhata Shameema Khana z Fidži je zrušenie zatykačov vydaných ICC potrebné schváliť rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. „Ak dôjde k mierovej dohode, ktorá privedie Bezpečnostnú radu k tomu, aby nás požiadala o odloženie vyšetrovania, potom je to politický proces pre Bezpečnostnú radu. Ale čo sa nás týka, v konečnom dôsledku to nezastaví spôsob, akým sa prináša spravodlivosť,“ uviedol Khan s odvolaním na Rímsky štatút o zriadení ICC.

Na Putina je zatykač. Zadržali by ho na Slovensku?
Video

Agentúra Reuters vysvetľuje, že novembrový návrh 28-bodového amerického mierového plánu pre Ukrajinu zahŕňal i bod, podľa ktorého „všetky strany zapojené do konfliktu dostanú úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny“. Podľa Nianga je ICC „okrem rámca spomenutého v súvislosti s postupom Bezpečnostnej rady povinný dodržiavať štatút, ktorý neprikladá váhu niektorým z týchto politických dohôd“.

Zatykače boli okrem Putina vydané aj na bývalého ministra obrany a tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Sergeja Šojgua alebo náčelníka generálneho štábu armády Valerija Gerasimova.

Netanjahu, Putin Čítajte viac Putin a Netanjahu v Haagu? Politika neraz prebije právo, ale súdy by mali mať možnosť rozhodnúť, tvrdí expert z Oxfordu

V roku 2023 vydal ICC zatykač na Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú pre podozrenie z únosu ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska. Moskva všetky obvinenia ICC dlhodobo popiera.

Putin, Ukrajina Čítajte viac Naozaj musia krajiny zatknúť Putina? Áno, ale asi by to radšej neurobili
Putin cvične odpálil rakety z jadrovej triády JARS a Sineva
Video
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Vladimir Putin #medzinárodný zatykač #ICC #Medzinárodný trestný súd #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"