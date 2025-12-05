Americký súd povolil ministerstvu spravodlivosti zverejniť Epsteinove spisy

Floridský sudca Rodney Smith uviedol, že nedávno prijatý federálny zákon, ktorý v novembri drvivou väčšinou podporili zákonodarcovia oboch komôr Kongresu, je nadradený obvyklým pravidlám ohľadom utajenia pri vyšetrovaní. Zákon ukladá ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a federálnym prokurátorom povinnosť zverejniť do 30 dní obrovské množstvo materiálu, ktorý nazhromaždili v súvislosti s vyšetrovaním Epsteina, začatom zhruba pred dvoma desiatkami rokov, a jeho spoločníčky Ghislaine Maxwellovej, ktorá si odpykáva trest za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania.
Spisy nemusia byť zverejnené celé, ministerstvo spravodlivosti môže anonymizovať osobné údaje o Epsteinových obetiach a tiež zadržať obsah, ktorého uvoľnenie by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie, ktorý je klasifikovaný ako tajný alebo sa týka obrany či zahraničnej politiky krajiny.
Trump, ktorý tvrdí, že sa s Epsteinom prestal priateliť dlho pred jeho zatknutím v roku 2019, sa pôvodne staval proti zverejneniu dokumentov. Krátko pred hlasovaním zákonodarcov o uvedenom návrhu, akonáhle bolo zjavné, že má podporu aj republikánov, však otočil a zákon 19. novembra podpísal.Čítajte viac Miesta hrôzy a znásilňovania dievčat. Demokrati zverejnili zábery z Epsteinovho súkromného ostrova
Po zverejnení spisov volajú ako Trumpovi politickí odporcovia, tak členovia jeho vlastnej voličskej základne, ktorí v prípade žiadajú väčšiu transparentnosť. Mnoho voličov Trumpa je totiž presvedčených, že jeho administratíva zatajila Epsteinove väzby na mocné osobnosti a zahmlila podrobnosti okolo jeho smrti.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.
Škandál je Trumpovi už niekoľko mesiacov tŕňom v oku, čiastočne preto, že pred svojím znovuzvolením vo voľbách v roku 2024 šíril medzi vlastnými priaznivcami o Epsteinovi konšpiračné teórie. V poslednej dobe zmenil taktiku a vyhlasuje, že Epsteinove spisy sú manipuláciou zo strany demokratov s cieľom odviesť pozornosť od skutočných problémov krajiny a od úspechov jeho administratívy, podotýka Reuters.Čítajte viac „Ticho, ticho, prasiatko." Trumpova nervozita pre Epsteina stúpa, slovne zaútočil na novinárky