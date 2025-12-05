Pravda Správy Svet Jeszenszky: Výsledky volieb v Maďarsku určia budúcnosť celej strednej Európy. A Babiš? Nebude ako Fico, je múdrejší

Od výsledkov parlamentných volieb v Maďarsku, konajúcich sa na jar 2026, závisí budúcnosť celej strednej Európy. Podľa servera hang.hu to uviedol bývalý minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Jeszenszky, ktorý bol tiež veľvyslancom Maďarska v USA, Nórsku i na Islande, podotkol, že premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán je veľmi talentovaný politik. Maďarsko však podľa svojich slov zaviedol na mimoriadne „zradnú cestu“.

„Od volieb konajúcich sa budúcu jar závisí nielen budúcnosť Maďarska, ale celej strednej Európy,“ podčiarkol bývalý šéf maďarskej diplomacie prvej slobodne zvolenej vlády Maďarska po zmene režimu, ktorú viedol premiér József Antall.

K otázke možnosti oživenia spolupráce v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4) Jeszenszky povedal, že za zhoršenie vzájomných vzťahov Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska nesie zodpovednosť Maďarsko, pretože sa v rusko-ukrajinskej vojne nepostavilo na stranu Ukrajiny. Ako poznamenal, Budapešť sa navyše postavila na stranu Moskvy, čo je stále evidentnejšie.

„Poliaci mali v minulosti omnoho viac konfliktov s Ukrajinou (než Maďarsko), napriek tomu dobre vedeli, na koho stranu sa majú postaviť, a že skutočnou hrozbou je Rusko, a to aj z historického hľadiska,“ povedal exminister.

K otázke obnovenia dôvery v rámci V4 ďalej poznamenal, že sa nepotešil volebnému víťazstvu Andreja Babiša v českých voľbách. „On (Babiš) nebude ako (Robert) Fico, je od neho múdrejší a má aj svoje ekonomické záujmy,“ dodal. Situáciu slovenského premiéra Roberta Fica označil za „veľmi labilnú“ a prípadné terajšie voľby by podľa svojich slov prehral. Predchádzajúce parlamentné voľby Fico vyhral iba vďaka Orbánovi, a to aj prostredníctvom migrantov, ktorí sa s pomocou maďarského premiéra dostali na slovenské hranice, dodal Jeszenszky.

Vyšehradská spolupráca, ktorá je aktuálne utlmená pre vnútorné spory, by na budúci rok mohla ožiť, dokonca by bolo žiadúce ju aj rozšíriť o Chorvátsko a Slovinsko, ako sa o tom už dávnejšie hovorilo, uzavrel Jeszenszky, ktorý bol pri založení tohto zoskupenia.

