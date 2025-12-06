ONLINE: Ukrajinci a Američania: Pokrok závisí od Moskvy. Kadyrov hrozí Kyjevu tvrdou odvetou za dron v Groznom

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 382 dní
7:35 Líder ruskej Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov v piatok v reakcii na zásah výškovej budovy zrejme ukrajinským dronom v meste Groznyj prisľúbil Kyjevu odvetu do jedného týždňa, uviedla agentúra Reuters.
Kadyrov v príspevku na platforme Telegram uviedol, že dronový útok si nevyžiadal žiadne obete a že úder na komplex budov „nemal žiadny taktický význam“. Podľa štátnych médií a záberov zverejnených na sociálnych sieťach vypukol po zásahu dronov v budove požiar a jej sklenená fasáda bola rozbitá na najmenej piatich poschodiach.
„Počnúc zajtrajškom ukrajinskí fašisti pocítia tvrdú odvetu počas nasledujúceho týždňa,“ vyhlásil Kadyrov v neskoršom príspevku na Telegrame. „Na rozdiel od nich však nebudeme zbabelo útočiť na mierové ciele,“ zdôraznil.
Ukrajinské útoky už v minulosti zasiahli viacero miest v Čečensku vrátane policajných kasární a vojenskej výcvikovej akadémie. V prevažne moslimskom regióne vládne od roku 2007 Ramzan Kadyrov, podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vojny na Ukrajine, kam poslal bojovať tisíce čečenských vojakov, doplnila agentúra AFP.
6:29 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal svojho bývalého šéfa kancelárie Andrija Jermaka z Národnej bezpečnostnej rady v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie, ktoré otriaslo Kyjevom, uviedla agentúra DPA.
Podľa dvoch prezidentských dekrétov uverejnených v piatok Jermak už nie je ani členom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl. Dlhoročný spojenec prezidenta odstúpil z funkcie šéfa prezidentského úradu minulý týždeň po tom, čo protikorupčné orgány vykonali prehliadky v jeho kancelárii. V súčasnosti stále nie je zrejmé, či sa tieto razie spájali s korupčným škandálom, ktorý sa týka prijímania úplatkov v energetickom sektore.
Jermak stál na čele prezidentskej kancelárie od februára 2020 a bol považovaný za druhého najvplyvnejšieho muža na Ukrajine. Pôvodne patril aj k hlavným vyjednávačom Kyjeva v rokovaniach o ukončení vojny. Pozíciu aktuálne zastáva bývalý minister obrany Rustem Umerov.
6:10 Zástupcovia Spojených štátov a Ukrajiny sa počas rokovaní na Floride zhodli, že pokrok smerom k mieru závisí od ochoty Ruska ukázať ozajstný záujem o mier a urobiť kroky k ukončeniu zabíjania. Po piatkovom druhom dni rozhovorov to uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí. Rokovania medzi zvláštnym vyslancom Stevom Witkoffom, zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, tajomníkom ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemom Umerovom a náčelníkom generálneho štábu Andrijom Hnatovom budú pokračovať aj v sobotu.
„Obe strany sa zhodli, že skutočný pokrok k akejkoľvek dohode závisí od pripravenosti Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier, vrátane krokov k deeskalácii a ukončeniu zabíjania,“ uvádza vyhlásenie americkej diplomacie.
Strany spolu v tomto zložení rokovali už vo štvrtok, obe rokovania boli podľa amerického vyhlásenia konštruktívne. Witkoff a Kushner ukrajinských predstaviteľov informovali o svojej utorkovej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, o záveroch ktorej počas uplynulých dvoch dní Američania a Ukrajinci diskutovali, uviedla americká diplomacia.
Americkí vyjednávači v Moskve Putinovi predložili upravený americký plán na ukončenie vojny, na ktorého podobe sa podieľali zástupcovia Kyjeva i európskych krajín. Putin vo štvrtok uviedol, že v pláne sú body, s ktorými Rusko nesúhlasí a že ukrajinskí vojaci buď opustia územie Donbasu, alebo sa ho Moskva zmocní silou.
Ukrajina sa s pomocou Západu ruskej invázii bráni už štvrtý rok a pôvodná podoba súčasného amerického plánu bola vnímaná ako veľmi ústretová k Rusku.
Najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny rozpútal Putin vo februári 2022 svojím rozkazom k vpádu ruských vojsk do susednej krajiny. Rusko ovláda viac ako 19 percent rozlohy Ukrajiny, teda 115 600 kilometrov štvorcových, čo je o jeden percentuálny bod viac ako pred dvoma rokmi, poznamenala nedávno agentúra Reuters. Dodala však, že aj podľa ukrajinských analytikov ruské vojská tento rok dosahujú najrýchlejší postup od roku 2022. Ruské vojská však doteraz nedobyli celý Donbas, kde sa Kyjev nechce vzdať pásu opevnenia chrániace zvyšné veľké mestá kontrolované Ukrajinou, teda Kramatorsk a Slovjansk.