Brusel chce jednomyseľnú dohodu o miliardách pre Ukrajinu. Leyenová sa zhodla s Merzom: Všetky štáty EÚ musia niesť rovnaké riziko

Práve líder Belgicka je zásadným odporcom využitia aktív uložených v tejto krajine a rokovania nijako nekomentoval, napísala agentúra Reuters.
„Zhodli sme sa, že vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu ide o čas,“ uviedla na sieti X von der Leyenová. Dodala, že sa lídri dohodli pokračovať v rokovaní s cieľom nájsť zhodu do summitu európskeho bloku, ktorý bude v Bruseli 18. decembra.
Podľa vyjadrenia hovorcu nemeckej vlády sa kancelár a šéfka komisie zhodli, že všetky štáty vrátane Belgicka musia niesť rovnaké riziko.Čítajte viac Belgický premiér má strach z Putinovej pomsty. Odmieta dať Ukrajine miliardy zo zmrazených ruských aktív
Európska komisia v stredu navrhla dva varianty finančnej podpory Ukrajiny v rokoch 2026 až 2027. Jednou je pôžička od Európskej únie, financovaná z rozpočtu Únie, čo by vyžadovalo jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.
Druhou možnosťou je takzvaná reparačná pôžička zabezpečená zmrazenými ruskými aktívami v EÚ, teda najmä v Belgicku, ale aj v Luxembursku. Reparačnú pôžičku by Ukrajina splatila až po obdržaní vojnových reparácií od Ruska. Druhý variant presadzuje kancelár Merz, proti sa však stavia práve belgický premiér De Wever, ktorého vláda má obavy z právnych dôsledkov takéhoto postupu. Moskva návrh označuje za zhabanie či rovnú krádež ruského majetku.
Kedy sa politici stretnú k ďalším rokovaniam, to zatiaľ z ich vyhlásenia nie je jasné.Čítajte viac Belgický premiér: Bez záruk od štátov EÚ urobím všetko proti skonfiškovaniu ruských aktív. Nevzali ich ani Hitlerovi