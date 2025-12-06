Petrohrad v zajatí strachu. Mesto slobody sa mení na laboratórium represie. Miznú knihy, hudba aj humor

Ako však úrady zosilňujú represie a snažia sa potlačiť aj najmenšie náznaky verejného nesúhlasu s vládou v Kremli alebo s vojnou na Ukrajine, mesto sa uzatvára samo do seba. „Už nemôžeme písať tak, ako sme boli zvyknutí. Nemôžeme žartovať o niektorých veciach,“ povedala Beljacká pre AFP. „Naše slová aj činy sú výrazne obmedzené,“ dodala.
Dôsledky týchto represálií sú viditeľné aj na policiach jej kníhkupectva v centre Petrohradu, ktoré nesie názov Vsje Svobodny (Všetci sú slobodní). „Každý týždeň musíme z rôznych dôvodov sťahovať knihy z predaja,“ uviedla Beljacká.
Od začiatku ofenzívy na Ukrajinu vo februári 2022 nasadilo Rusko celý legislatívny arzenál, aby umlčalo kohokoľvek, kto tento krok kritizuje. Tým, ktorí porušia vojnovú cenzúru, hrozia tresty odňatia slobody až na desať rokov.
Niektorí autori – napríklad zosnulý opozičný líder Alexej Navaľnyj – sú úplne zakázaní. Iní, ktorí sú v nemilosti Kremľa, ale zatiaľ zakázaní neboli, sa musia predávať s obrovskou nálepkou označujúcou ich ako „zahraničných agentov“. Tento termín zo sovietskej éry sa vzťahuje napríklad na ruských spisovateľov v exile Ľudmilu Ulickú a Borisa Akunina.
Tvrdé kroky vlády v Petrohrade, rodisku prezidenta Vladimira Putina, majú výrazný dopad. Metropola z čias cárskeho Ruska bola desaťročia centrom slobodného myslenia a disentu. Práve tu vznikla protestná rocková hymna „Zmeny!“ (Peremen) skupiny Kino, ktorú viedol Viktor Coj a ktorá vyjadrovala nahromadenú frustráciu na konci éry Sovietskeho zväzu. Od roku 2022 sa petrohradské rockové legendy Boris Grebenščikov a Jurij Ševčuk opakovane ostro vyjadrujú proti ofenzíve na Ukrajine.
„Považujeme sa tu za slobodnejších, voľnejších, menej podriadených strachu, vrátane strachu z represie,“ povedal agentúre AFP miestny aktivista za ľudské práva Dinar Idrisov. „Ale v skutočnosti si nemyslím, že je to pravda,“ dodal. A nie je jediný, kto vníma, ako sa v meste utahujú skrutky. V poslednom čase miestnych obyvateľov šokoval prípad Diany Loginovovej, 18-ročnej pouličnej hudobníčky, ktorá je už mesiac vo väzení za improvizované vystúpenia, počas ktorých hrala protivojnové piesne. Dievča známe pod umeleckým menom Naoko bolo odsúdené na tri po sebe idúce krátke tresty odňatia slobody – za narušovanie verejného poriadku, diskreditáciu ruskej armády a organizovanie hromadného zhromaždenia.Čítajte viac Spievala protivojnové piesne: ruská speváčka Naoko dostala ďalší trest - aj žiadosť o ruku. Hudobníčku poslali do väzby
„Stíhať niekoho za pieseň – vážne?“ povedal Serafim, 21-ročný študent hudby, ktorý prišiel pred súd spolu s ďalšími dvoma desiatkami mladých ľudí, aby Loginovovú podporil na nedávnom súdnom pojednávaní. Napriek sympatiám ju však niektorí kritizujú za to, že upútala pozornosť na undergroundovú hudobnú scénu. „Vedeli, že ohrozujú všetkých, keď zverejnili na sieti videá,“ povedal AFP jeden z petrohradských spevákov, ktorý si neželal byť menovaný. „Úrady nás ignorovali, ale teraz viem, že mnoho ľudí prestalo chodiť vystupovať von,“ dodal.
To potvrdzuje aj 17-ročný spevák Pavel, ktorý bol zvyknutý hrať pri jednom z petrohradských kanálov. „Teraz tu dochádza k tvrdým zásahom proti hudobníkom,“ povedal agentúre AFP a dodal, že úrady tiež zaviedli byrokratické prekážky, aby ich vystúpeniam zabránili.Čítajte viac Prepašovaný dokument Pán Nikto proti Putinovi: vojna je aj v ruských školách
Platon Romanov, kníhkupec, ktorý prevádzkuje nezávislý obchod Fahrenheit 451, uviedol, že nemá zmysel protestovať proti súčasnej situácii. „Musíte jednoducho pochopiť, v akej dobe žijeme. Spievať na ulici piesne zakázaných hudobníkov. Prečo? Aký to má zmysel? Je to zbytočné a je jasné, že prídu a zakážu to,“ povedal agentúre AFP.
Aké sú za takejto situácie vyhliadky mesta, ktoré sa pýšilo reputáciou centra alternatívnej kultúry a bašty umeleckej slobody? „Veľa, veľa ľudí, umelcov, básnikov aj hudobníkov už odišlo,“ povedal Romanov. „Život sa tu výrazne zmenil,“ dodal.