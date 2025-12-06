Pravda Správy Svet Masaker v Sudáne. Drony RSF zasiahli škôlku a zabili 50 ľudí vrátane 33 detí

Bezpilotné lietadlá sudánskych polovojenských Jednotiek rýchlej podpory (RSF) vo štvrtok zasiahli materskú školu na juhu krajiny a zabili 50 ľudí vrátane 33 detí. S odvolaním sa na skupinu lekárov o tom dnes informovala agentúra AP. Úder odsúdil Detský fond OSN (UNICEF) a vyzval na zastavenie útokov. RSF a sudánska armáda medzi sebou bojujú už dva a pol roka, pričom si konflikt doteraz vyžiadal desaťtisíce obetí.

06.12.2025 11:39
Útok sa odohral vo štvrtok v mestečku Kalogi v provincii Južný Kurdufán, kam dorazili záchranári. Tí sa následne stali terčom druhého nečakaného útoku, uviedli lekári vo vyhlásení v piatok večer. Počet obetí môže byť vyšší, no pre výpadky komunikácie v oblasti je ťažké presne hlásiť straty na životoch, poznamenáva AP.

„Zabíjanie detí v škole je hrôzostrašným porušením detských práv. Deti by nikdy nemali platiť cenu za konflikt. UNICEF vyzýva všetky strany, aby okamžite zastavili tieto útoky a umožnili bezpečný a nerušený prístup humanitárnej pomoci tým, ktorí ju zúfalo potrebujú,“ uviedol zástupca UNICEF v Sudáne Sheldon Yett.

Boje sa teraz sústreďujú do ropných oblastí, kde boli v posledných týždňoch zabité stovky civilistov. Letecké údery sudánskej armády na mesto Kauda v Južnom Kurdufáne v nedeľu zabili najmenej 48 ľudí, prevažne civilistov.

Násilie sa do oblasti presunulo po tom, čo polovojenské jednotky 26. októbra po 18 mesiacoch dobyli mesto Fášir na západe krajiny. Odvtedy tam podľa OSN dochádza k masakrom, rabovaniu, vysídľovaniu obyvateľstva a ďalším násilnostiam na civilistoch. Šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk varoval, že Kurdufán by mohol čeliť zverstvám podobným tým vo Fášire.

Generál sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ RSF Muhammad Hamdán Dagalo v roku 2021 spoločne uskutočnili vojenský prevrat, no neskôr sa rozišli pre spory o rozdelenie moci. Konflikt 15. apríla 2023 prerástol do otvoreného ozbrojeného stretu a následne do občianskej vojny, pričom obe strany sú obviňované z páchania vojnových zločinov.

Občianska vojna v Sudáne, kde žije približne 50 miliónov ľudí, si vyžiadala životy desiatok tisíc ľudí, z domovov vyhnala takmer 12 miliónov Sudáncov a spôsobila hladomor, ktorému čelí niekoľko miliónov osôb. Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC) vlani v decembri oznámil, že hladomor sa rozšíril v piatich oblastiach Sudánu.

