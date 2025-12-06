Masaker v Sudáne. Drony RSF zasiahli škôlku a zabili 50 ľudí vrátane 33 detí

Útok sa odohral vo štvrtok v mestečku Kalogi v provincii Južný Kurdufán, kam dorazili záchranári. Tí sa následne stali terčom druhého nečakaného útoku, uviedli lekári vo vyhlásení v piatok večer. Počet obetí môže byť vyšší, no pre výpadky komunikácie v oblasti je ťažké presne hlásiť straty na životoch, poznamenáva AP.
„Zabíjanie detí v škole je hrôzostrašným porušením detských práv. Deti by nikdy nemali platiť cenu za konflikt. UNICEF vyzýva všetky strany, aby okamžite zastavili tieto útoky a umožnili bezpečný a nerušený prístup humanitárnej pomoci tým, ktorí ju zúfalo potrebujú,“ uviedol zástupca UNICEF v Sudáne Sheldon Yett.
Boje sa teraz sústreďujú do ropných oblastí, kde boli v posledných týždňoch zabité stovky civilistov. Letecké údery sudánskej armády na mesto Kauda v Južnom Kurdufáne v nedeľu zabili najmenej 48 ľudí, prevažne civilistov.Čítajte viac Žoldnieri z Kolumbie: Prečo profesionáli z gerilovej vojny riskujú život na Ukrajine a v Sudáne
Násilie sa do oblasti presunulo po tom, čo polovojenské jednotky 26. októbra po 18 mesiacoch dobyli mesto Fášir na západe krajiny. Odvtedy tam podľa OSN dochádza k masakrom, rabovaniu, vysídľovaniu obyvateľstva a ďalším násilnostiam na civilistoch. Šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk varoval, že Kurdufán by mohol čeliť zverstvám podobným tým vo Fášire.
Generál sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ RSF Muhammad Hamdán Dagalo v roku 2021 spoločne uskutočnili vojenský prevrat, no neskôr sa rozišli pre spory o rozdelenie moci. Konflikt 15. apríla 2023 prerástol do otvoreného ozbrojeného stretu a následne do občianskej vojny, pričom obe strany sú obviňované z páchania vojnových zločinov.
Občianska vojna v Sudáne, kde žije približne 50 miliónov ľudí, si vyžiadala životy desiatok tisíc ľudí, z domovov vyhnala takmer 12 miliónov Sudáncov a spôsobila hladomor, ktorému čelí niekoľko miliónov osôb. Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC) vlani v decembri oznámil, že hladomor sa rozšíril v piatich oblastiach Sudánu.