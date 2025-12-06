Trumpova bezpečnostná stratégia šokuje Európu. Biely dom naznačuje historický obrat. Spojenectvo s USA prežíva najťažší moment

Dokument podľa agentúry Bloomberg varuje, že Európa riskuje „zničenie“, ak nezmení svoju bezpečnostnú politiku.
Podľa Bloomberg sa posolstvo Bieleho domu dotklo európskych predstaviteľov v čase, keď sa vojna Ruska proti Ukrajine môže dostať do rozhodujúcej fázy. Medzi lídrami, ktorým je stratégia adresovaná, sú britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký politik Friedrich Merz.
Obavy z americko-ruských rokovaní
Európski diplomati vyjadrujú obavy z toho, že USA by sa mohli pokúsiť uzavrieť dohodu s Ruskom spôsobom, ktorý by oslabil spoločnú pozíciu Západu. Odhalenie informácie, že americký vyslanec Steve Witkoff radil Kremľu, ako predstaviť Trumpov plán pre Ukrajinu, ešte viac podlomilo dôveru kontinentu v administratívu USA, píše agentúra.
V strategickom dokumente zároveň Washington tvrdí, že európski predstavitelia majú „nereálne očakávania“ ohľadom vojny a trpia „nedostatkom sebavedomia“ vo vzťahoch s Ruskom. To podľa Bloombergu komplikuje situáciu pre Veľkú Britániu, ktorá sa snaží zostať spoľahlivým spojencom USA.
Riziko oslabenia podpory Ukrajine
Diplomati upozorňujú na ťažkosti v komunikácii s americkou aj ukrajinskou stranou. Európski lídri sa chcú vyhnúť rozkolu s USA, no zároveň sa pripravujú na možnosť, že „Trump by sa mohol stiahnuť z účasti na konflikte alebo zmeniť priority". Podľa agentúry by to znamenalo oslabenie prístupu k spravodajským informáciám a zastavenie vojenskej pomoci, čo by priamo zasiahlo obranyschopnosť Kyjeva.
John Foreman, bývalý britský obranný atašé v Moskve a Kyjeve, situáciu komentoval slovami: „Stále existuje riziko, že USA sa od celej tejto záležitosti odklonia a nechajú Európanov, aby ju vyriešili.“ Dodal, že „vyhlásenia o tom, že budú stáť ‘rameno pri ramene tak dlho, ako bude treba’, nie sú stratégiou“.
Foreman zároveň poukázal na dlhodobé zlyhania. „Európa si zvykla na americkú ochrannú prikrývku, roky podfinancovávala obranu, ignorovala varovné signály rozchodu a nebola primerane pripravená. Dôsledky tejto strategickej chyby sú teraz zjavné.“
Podľa agentúry je hlavným cieľom európskych predstaviteľov zabrániť tomu, aby „USA prinútili oslabeného Zelenského stiahnuť vojská z ukrajinského Donbasu a súhlasiť s dohodou bez akýchkoľvek vážnych bezpečnostných záruk zo strany Ameriky". Európske krajiny takéto riešenie odmietajú ako nespravodlivé a varujú, že by „iba povzbudilo budúcu širšiu vojnu s Ruskom".