Záplavy a zosuvy pôdy na Sumatre majú viac než 900 obetí

Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť Sumatry, juh Thajska, sever Malajzie, celú Srí Lanku, ako aj stredné oblasti Vietnamu.
V indonézskych provinciách Aceh a Severná Sumatra následne povodne zničili cesty, prerušili dodávky a zavalili domy bahnom, ktoré siaha až po pás. Jednou z najvážnejších hrozieb je však hlad, ktorý momentálne hrozí v odľahlých a nedostupných dedinách. Úrady sa preto obávajú, že by počet obetí mohol ďalej rásť.
„Mnoho ľudí potrebuje základné potreby. Mnohé oblasti v odľahlých častiach Acehu zostávajú nedostupné. Ľudia neumierajú na následky povodní, ale na hlad. Tak to je,“ povedal novinárom guvernér provincie. Zničené podľa neho boli celé dediny, z ktorých mnohé sú teraz „len názvami“.
Na Sumatre prišlo podľa najnovších údajov o život už 908 ľudí a 410 je nezvestných. Dovedna si prírodné katastrofy vyžiadali v južnej a juhovýchodnej Ázii viac než 1790 obetí, z toho približne 200 v Thajsku a Malajzii. Na Srí Lanke zahynulo pre extrémne počasie vyše 600 ľudí a úrady varovali pred ďalšími zosuvmi pôdy v dôsledku nových zrážok.
Ekologické organizácie podľa agentúry Reuters obviňujú odlesňovanie spojené s ťažbou nerastných surovín a výrubom lesov zo zhoršenia škôd, ktoré spôsobili povodne. Indonézske úrady už začali vyšetrovať spoločnosti podozrivé z týchto praktík v oblastiach postihnutých katastrofou.