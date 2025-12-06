Venezuelská opozičná líderka si Nobelovu cenu za mier prevezme v Osle osobne

„Včera večer (v piatok) som bol v kontakte s Machadovou a potvrdila, že na ceremónii v Osle bude,“ povedal Harpviken. „Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu nemôžeme uviesť viac – ani dátum, ani spôsob jej príchodu,“ dodal.
Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v novembri pre AFP uviedol, že Machadová bude považovaná za osobu „utekajúcu pred spravodlivosťou“, ak odcestuje do Nórska prevziať si Nobelovu cenu za mier.
Saab tiež vyhlásil, že Machadová sa nachádza mimo Venezuely, kde je obvinená z „konšpirácie, podnecovania nenávisti a terorizmu“. Saab potvrdil, že Machadovú vyšetrujú aj pre jej podporu vyslania amerických vojenských jednotiek do Karibiku.Čítajte viac Nobelovu cenu za mier mal dostať Trump, zvíťazila však politika, zlostia sa v Bielom dome
Nórsky Nobelov inštitút v Osle v zdôvodnení svojho výberu laureáta Nobelovej ceny za mier uviedol, že 58-ročná Machadová bola ocenená „za svoju neúnavnú prácu v oblasti presadzovania demokratických práv venezuelského ľudu a za svoj boj za spravodlivý a mierový prechod od diktatúry k demokracii“.
Táto aktivistka za politickú slobodu a občianske práva získala vlani Cenu Václava Havla za ľudské práva, ktorú od roku 2013 udeľuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy spolu s Knižnicou Václava Havla a Nadáciou Charta 77.
Machadová v posledných mesiacoch výrazne obmedzila svoje verejné aktivity a so svojimi podporovateľmi a svetom komunikuje hlavne prostredníctvom sociálnych médií. Médiá naposledy informovali o jej verejnom vystúpení vo Venezuele v januári tohto roku.