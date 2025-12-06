Pravda Správy Svet Drahí americkí priatelia, Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk USA

Poľský premiér Donald Tusk v sobotu na sociálnej sieti X odkázal Spojeným štátom, že Európa je najbližším spojencom USA. Reagoval tak na novú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej USA kritizujú Európu, informuje TASR.

06.12.2025 19:28
„Drahí americkí priatelia, Európa je vaším najbližším spojencom, nie vaším problémom. Máme spoločných nepriateľov. Aspoň tak to bolo uplynulých 80 rokov,“ zdôraznil. „Musíme sa toho držať, je to jediná rozumná stratégia našej spoločnej bezpečnosti. Pokiaľ sa teda niečo nezmenilo,“ uviedol šéf poľskej vlády.

V novej národnej bezpečnostnej stratégii, ktorú Biely dom zverejnil vo štvrtok večer, americká administratíva upozorňuje na eróziu demokracie a slobody prejavu v Európe a vyzýva na zmenu tohto smerovania.

Text uvádza, že „medzi hlavné problémy, ktorým čelí Európa, patria aktivity Európskej únie a ďalších nadnárodných orgánov, ktoré ohrozujú politickú slobodu a suverenitu; migračné politiky, ktoré menia kontinent a spôsobujú napätie; cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície; klesajúca pôrodnosť a strata národnej identity a sebavedomia.“

V podobnom duchu ako Tusk sa v sobotu vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.

