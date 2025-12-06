Drahí americkí priatelia, Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk USA

„Drahí americkí priatelia, Európa je vaším najbližším spojencom, nie vaším problémom. Máme spoločných nepriateľov. Aspoň tak to bolo uplynulých 80 rokov,“ zdôraznil. „Musíme sa toho držať, je to jediná rozumná stratégia našej spoločnej bezpečnosti. Pokiaľ sa teda niečo nezmenilo,“ uviedol šéf poľskej vlády.
V novej národnej bezpečnostnej stratégii, ktorú Biely dom zverejnil vo štvrtok večer, americká administratíva upozorňuje na eróziu demokracie a slobody prejavu v Európe a vyzýva na zmenu tohto smerovania.Čítajte viac Trumpova bezpečnostná stratégia šokuje Európu. Biely dom naznačuje historický obrat. Spojenectvo s USA prežíva najťažší moment
Text uvádza, že „medzi hlavné problémy, ktorým čelí Európa, patria aktivity Európskej únie a ďalších nadnárodných orgánov, ktoré ohrozujú politickú slobodu a suverenitu; migračné politiky, ktoré menia kontinent a spôsobujú napätie; cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície; klesajúca pôrodnosť a strata národnej identity a sebavedomia.“
V podobnom duchu ako Tusk sa v sobotu vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.Čítajte viac Bude Európa čakať, kým Putin pošle do Pobaltia 700-tisíc vojakov? Víťazstvo Ruska bude stáť viac ako úspech Ukrajiny