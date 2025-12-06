Pravda Správy Svet Ukrajinská rozviedka tvrdí, že zlikvidovala ruskú posádku z Buče

Šiesteho decembra 2025, v Deň ozbrojených síl Ukrajiny a Deň svätého Mikuláša, vykonalo Oddelenie aktívnych akcií Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR) spolu s Hnutím odporu proti ruskej okupácii operáciu v Chersonskej oblasti. Počas nej boli podľa HUR „zlikvidovaní dvaja okupanti a ich dopravný prostriedok“.

Podľa oficiálnej správy HUR ruskí vojaci, ktorí zahynuli pri výbuchu automobilu, patrili k 76. výsadkovo-útočnej divízii ozbrojených síl Ruska. „Sviatočný rachot v Chersonskej oblasti. Táto jednotka ‚preslávila‘ mimoriadne brutálnymi vojnovými zločinmi počas okupácie Kyjevskej oblasti v roku 2022, najmä v Buči, ako aj na ďalších úsekoch frontu rusko-ukrajinskej vojny,“ píše HUR.

Vojenská rozviedka zároveň pripomenula, že „za každý vojnový zločin spáchaný proti ukrajinskému národu príde spravodlivá odplata“.

