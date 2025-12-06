Hamas zloží zbrane, ale odovzdá ich len nezávislému palestínskemu štátu

„Naše zbrane súvisia s okupáciou a agresiou,“ uviedol. „Ak okupácia skončí, tieto zbrane budú odovzdané pod správu štátu.“ Na otázku AFP Hajjaova kancelária uviedla, že mal na mysli suverénny a nezávislý palestínsky štát.
Hnutie dalo najavo, že súhlasí s rozmiestnením jednotiek OSN, ktoré by slúžili ako oddeľovacia sila, dohliadali na hranice a kontrolovali dodržiavanie prímeria v Gaze. Zároveň tým však jasne dalo najavo, že odmieta nasadenie širších medzinárodných síl, ktorých úlohou by bolo hnutie v Pásme Gazy odzbrojiť.