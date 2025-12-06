Pravda Správy Svet Hamas zloží zbrane, ale odovzdá ich len nezávislému palestínskemu štátu

Teroristické hnutie Hamas je pripravené zložiť zbrane, ak sa skončí okupácia Pásma Gazy izraelskou armádou. Svoje zbrane však odovzdá len suverénnemu a nezávislému palestínskemu štátu. Uviedol to podľa agentúry AFP v dnešnom vyhlásení hlavný vyjednávač Hamasu a jeho šéf v Gaze Chalíl Hajja.

„Naše zbrane súvisia s okupáciou a agresiou,“ uviedol. „Ak okupácia skončí, tieto zbrane budú odovzdané pod správu štátu.“ Na otázku AFP Hajjaova kancelária uviedla, že mal na mysli suverénny a nezávislý palestínsky štát.

Hnutie dalo najavo, že súhlasí s rozmiestnením jednotiek OSN, ktoré by slúžili ako oddeľovacia sila, dohliadali na hranice a kontrolovali dodržiavanie prímeria v Gaze. Zároveň tým však jasne dalo najavo, že odmieta nasadenie širších medzinárodných síl, ktorých úlohou by bolo hnutie v Pásme Gazy odzbrojiť.

