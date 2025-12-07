Pri požiari v nočnom klube v indickom letovisku zahynulo najmenej 25 ľudí

Podľa polície, ktorú citovala agentúra Press Trust of India, medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol v klube v mestečku Arpora, bolo aj niekoľko turistov. Ďalších šesť ľudí je zranených. Polícia príčinu požiaru vyšetruje, podľa vyjadrenia policajného šéfa v miestnych médiách ho mohol spôsobiť výbuch plynovej bomby.
„Dnešok je pre nás všetkých v Goa veľmi bolestivý. Pri veľkom požiari v Arpore zahynulo 23 ľudí,“ napísal Sawant na X. Neskôr sa počet obetí zvýšil na 25, najmenej štyria z nich boli turisti.
„Navštívil som miesto požiaru a nariadil som vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol. „Tí, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, budú čeliť najprísnejším právnym krokom podľa zákona – akákoľvek nedbanlivosť bude prísne potrestaná,“ zdôraznil.
Sawant novinárom na mieste požiaru povedal, že zahynuli „traja až štyria“ turisti. Väčšina obetí sú zamestnanci podniku. Traja ľudia zomreli na popáleniny, ostatní sa udusili, dodal.
Štát Goa je bývalá portugalská kolónia na brehoch Arabského mora, ktorý každoročne priláka milióny turistov svojím nočným životom, pieskovými plážami a uvoľnenou pobrežnou atmosférou. Sawant pripomenul, že udalosť sa stala v čase vrcholiacej turistickej sezóny.
Premiér Naréndra Módí uviedol, že so Sawantom hovoril a vyjadril sústrasť príbuzným obetí. Ponúkol im finančnú pomoc vo výške 200 000 rupií (približne 2000 eur), pre zranených potom 50 000 rupií (približne 500 eur).