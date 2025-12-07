Pravda Správy Svet ONLINE: Orbán obvinil EÚ, že chce rozpútať vojnu s Ruskom do roku 2030

ONLINE: Orbán obvinil EÚ, že chce rozpútať vojnu s Ruskom do roku 2030

Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že Európska únia sa chystá na vojnu s Ruskom.

07.12.2025 07:50
vojna na Ukrajine, pozemný dron Foto: ,
Na fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 65. mechanizovanej brigády Ukrajiny, vojak testuje pozemné drony v Záporožskej oblasti na Ukrajine v sobotu 6. decembra 2025.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 383 dní
Preslávení brutalitou. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že zlikvidovala okupantov z jednotky spojenej s Bučou
Video
Zdroj: HUR
7:50 Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že Európska únia sa pripravuje na vojnu s Ruskom. Povedal to v sobotu na uzavretom stretnutí v športovej hale v Kecskeméte na stretnutí Digitálnych občianskych kruhov. Ak EÚ naozaj vstúpi do vojny s Ruskom, musíme byť silní, ekonomicky aj politicky, uviedol Orbán.

Európski lídri sa podľa Orbána pripravujú na vojnu s Ruskom do roku 2030 a budujú vojenskú ekonomiku, pričom podľa neho existuje dokument, ktorý hovorí o dosiahnutí úplnej pripravenosti v tomto termíne. Hovoril o štyroch fázach prípravy na vojnu, ako z učebníc, pričom podľa neho dve už prebehli.

Prvou bolo prerušenie diplomatických vzťahov, druhou ekonomické sankcie, nasleduje prechod na vojenskú ekonomiku, čo sa deje v súčasnosti a potom priamy konflikt, ktorý by podľa neho mohol vypuknúť okolo roku 2030. Maďarsko podľa Orbána urobí všetko pre to, aby sa vyhlo účasti na takomto konflikte.

Plán, o ktorom hovorí Orbán, nie je zameraný na rozpútanie vojny s Ruskom, ale na posilnenie obranných schopností Európskej únie. Strategický dokument si kladie za cieľ dosiahnuť obrannú pripravenosť do roku 2030 (viac). Lídri členských krajín Európskej únie ho podporili v októbri na summite v Bruseli.

„Toto je vojna, do ktorej by nás mohli zatiahnuť. Táto vojna nie je ďaleko, nielen fyzicky, ale aj politicky. Lídri Európskej únie sa rozhodli, že Európa ide do vojny. Existuje o tom dokument, že do roku 2030 musí byť pripravená na vojnu, a prešli na jej riadenie,“ uviedol podľa serveru nepszava.hu.

Orbán to spojil s voľbami, ktoré sa budú konať v Maďarsku v budúcom roku. Maďarský premiér označil voľby v roku 2026 poslednými pred vojnou a vláda, ktorá z nich vzíde, musí Maďarsko zachrániť. Ak bude probruselská, zatiahne nás do vojny, nebudeme mať šancu zostať mimo, ak bude národná, máme šancu sa jej vyhnúť, uviedol Orbán.

