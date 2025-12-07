San Diego zaplatí rodine chlapca zastreleného políciou odškodné 30 miliónov dolárov

Informovala o tom s odvolaním sa na miestne médiá agentúra Reuters, podľa ktorej je suma jednou z historicky najvyšších vyplatených odškodných americkej správy za zabitie občana policajnými zložkami.
Odškodné dostane rodina Konoaha Wilsona, ktorý zomrel 28. januára po tom, čo ho policajt pri úteku pred útokom na stanicu zasiahol strelou do chrbta. Plánované odškodné presahuje doteraz pravdepodobne najvyššiu sumu 27 miliónov dolárov, ktorú americké úrady vyplatili pozostalým po Georgi Floydovi, ktorého smrť spôsobená zásahom polície v Minnesote vyvolala v lete roku 2020 celoštátne protesty proti rasizmu a policajnej brutalite.
Mesto v dohode podľa Reuters stanovilo, že vyrovnanie je obchodným rozhodnutím a neznamená priznanie zodpovednosti žiadnej zo strán. Strážnik Daniel Gold, ktorý chlapca zastrelil, zostal na svojom oddelení v administratívnej funkcii. Polícia teraz o jeho osude rozhoduje v samostatnom konaní.
Incident sa začal tým, že na Wilsona vystrelil na nástupišti vlakovej stanice iný mladistvý chlapec. Záznamy z kamery, ktorú mal Gold pripevnenú na tele, následne ukazujú, ako sa strážnik bežiaci smerom k miestu výstrelov stretol s utekajúcim mladíkom. Po tom, čo okolo neho Wilson prebehol, na neho Gold vystrelil. Policajti následne našli u mladíka skrytú pištoľ. Chlapec zraneniam podľahol v nemocnici.
Väčšina platby bude pochádzať z fondu verejnej zodpovednosti zdieľaného s viacerými mestami. Zastupiteľstvo mesta má podľa denníka New York Times dohodu o vyrovnaní formálne potvrdiť v utorok.