Pravda Správy Svet Skupina vojakov oznámila prevzatie moci v Benine. Armáda tvrdí, že pokus o puč zmarila

Skupina vojakov oznámila prevzatie moci v Benine. Armáda tvrdí, že pokus o puč zmarila

Skupina vojakov v nedeľu ráno v beninskej štátnej televízii oznámila, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a prevzala moc, informovali tlačové agentúry. AFP o niečo neskôr s odvolaním sa na okolie hlavy štátu uviedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmarila pokus o puč a prevzala späť kontrolu nad situáciou.

07.12.2025 10:51
Patrice Talon Foto: ,
Prezident Beninu Patrice Talon
debata

Francúzska ambasáda na sieti X oznámila, že sa objavili správy o streľbe v blízkosti prezidentského paláca, a vyzvala Francúzov, ktorí sa nachádzajú v západoafrickej krajine, aby nevychádzali z domov.

Správu aktualizujeme…

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #armáda #puč #Benin
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"