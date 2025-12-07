Skupina vojakov oznámila prevzatie moci v Benine. Armáda tvrdí, že pokus o puč zmarila

Francúzska ambasáda na sieti X oznámila, že sa objavili správy o streľbe v blízkosti prezidentského paláca, a vyzvala Francúzov, ktorí sa nachádzajú v západoafrickej krajine, aby nevychádzali z domov.
Správu aktualizujeme…
Skupina vojakov v nedeľu ráno v beninskej štátnej televízii oznámila, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a prevzala moc, informovali tlačové agentúry. AFP o niečo neskôr s odvolaním sa na okolie hlavy štátu uviedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmarila pokus o puč a prevzala späť kontrolu nad situáciou.
