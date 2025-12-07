Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

Po otrase o 20:41 h SEČ nasledovalo v priebehu nasledujúcich troch hodín viac ako 30 dotrasov s magnitúdou od 5,1 do 3,3, uvádza Americká geologická služba.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 248 kilometrov západne od Whitehorse, hlavného mesta kanadského Yukonu, a 375 kilometrov severozápadne od aljašského hlavného mesta Juneau.
V Yakutate na Aljaške, neďaleko epicentra, šéf polície Theo Capes pre agentúru AFP uviedol, že v dôsledku zemetrasenia, ktoré „trvalo prekvapivo dlho, 15 až 20 sekúnd“, nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám. Podľa amerického systému varovania pred cunami prílivové vlny nehrozia.Čítajte viac V Etiópii vybuchla dlho spiaca sopka, prvýkrát po tisíckach rokov