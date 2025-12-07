Tragédia v rakúskom stredisku. Mladý lyžiar sa snažil vyhnúť kolízii, pád mimo zjazdovky neprežil

Nešťastie sa stalo v lyžiarskom stredisku Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl asi 70 kilometrov južne od Salzburgu. Šestnásťročný Rakúšan skákal cez kopec, nevidel ale lyžiara, ktorý pod ním spadol a začal sa zdvíhať. Keď sa mu na poslednú chvíľu pokúšal vyhnúť, vyšiel zo zjazdovky a sám spadol v otvorenom teréne.
Mladík bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice v neďalekom Schwarzachu, kde neskôr zomrel.Čítajte viac Lavína v Rakúsku zasypala osem ľudí, štyria utrpeli zranenia. Lyžiari unikali pred masou (VIDEO)