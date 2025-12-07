Ostali už len dve otázky a desať metrov. Dohoda o ukončení vojny je „veľmi blízko“

„Ak sa nám podarí vyriešiť tieto dve otázky, myslím si, že ostatné veci budú fungovať celkom dobre,“ uviedol Kellogg. „Už sme takmer tam. Sme naozaj, naozaj blízko,“ zdôraznil.
Rokovania o americkom mierovom pláne prirovnal k preteku, pričom poznamenal, že sa aktuálne nachádzajú v jeho posledných desiatich metrov. Tie sú však podľa neho vždy najnáročnejšie.
Rusko aktuálne okupuje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane celej Luhanskej oblasti a veľkej časti Doneckej oblasti, ktoré spolu tvoria Donbas. Diplomatické urovnanie konfliktu Rusko podmieňuje stiahnutím Ukrajincov z regiónu.
Spojené štáty vo svojom mierovom pláne Ukrajine navrhli, aby Rusku odovzdala územie, ktoré v súčasnosti nie je pod jej kontrolou, a celý zvyšok Donbasu. Časť Doneckej oblasti, z ktorej by sa Ukrajina stiahla, by sa stala demilitarizovanou zónou.
Rusko od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu okupuje aj Záporožskú jadrovú elektráreň. Pôvodná verzia mierového plánu počítala s tým, že vypnuté reaktory by boli opätovne uvedené do prevádzky pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Vyrobenú elektrina by bola rovným dielom distribuovaná medzi Rusko a Ukrajinu.
Mierový plán bol odvtedy upravený po rokovaniach s ukrajinskou delegáciou v Ženeve a na Floride. Podľa Ruska aktuálne pozostáva z 27 bodov, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií. Presný obsah aktualizovaného plánu nie je verejne známy.
Kellogg tiež vyhlásil, že rozsah obetí a zranených vo vojne na Ukrajine je „hrozivý" a z hľadiska regionálnej vojny bezprecedentný. Ukrajina aj Rusko podľa neho dovedna zaznamenali viac ako milión mŕtvych a ranených.